نوة الفيضة الكبرى تضرب عروس المتوسط غدًا ( معلومات)

تشهد البلاد خلال هذه الفترة عدم إستقرار في الأحوال الجوية، نظرًا لأننا في فصل الشتاء الذي يتسم بإنخفاض درجات الحرارة وسقوط للأمطار الغزيرة على كافة الأنحاء ونشاط كبير للرياح الذي يجعلنا نشعر ببرودة الطقس.

وكل عام، تكون الإسكندرية على موعد مع العديد من النوات التي تؤثر على حالة الطقس وتؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية وكذلك حركة الصيد.

نوة الفيضة الكبرى

ومن ضمن النوات التي تتعرض لها الإسكندرية نوة الفيضة الكبرى التي تبدأ غدًا الجمعة، وتضرب عروس المتوسط والتي تنخفض فيها درجات الحرارة مع سقوط لأمطار وعدم إستقرار حالة الطقس.

وتعد نوة الفيضة الكبرى من أكثر النوات عنفًا حيث أنها تبدأ في الثاني عشر من يناير وتستمر لمدة ستة أيام.

تهب على الإسكندرية برياح جنوبية غربية وأمطار غزيرة.

سُميت هذه النوة بهذا الإسم نظرًا لأن البحر يفيض فيها بشكل كبير وترتفع فيه أمواجه أكبر من معدلاته الطبيعية.

تتوقف حركة الملاحة البحرية والصيد خلال النوة منعًا للغرق.

كما تتعرض الإسكندرية للعديد من النوات الأخيرة خلال الشتاء منها الآتي

نوة الغطاس تبدأ 19 يناير وتستمر ثلاثة أيام.

نوة الكرم تبدأ 28 يناير وتستمر 7 أيام.

نوة الشمس الصغيرة تبدأ 18 فبراير وتستمر 3 أيام.

نوة الحسوم تبدأ 9 مارس وتستمر 7 أيام.

نوة الشمس الكبيرة تبدأ 18 مارس وتستمر يومين.

نوة العوة وبرد العجوزة تبدأ 24 مارس وتستمر 6 أيام.