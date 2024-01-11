حالة الطقس| أمطار ورياح تضرب البحيرة اليوم 11 يناير 2024

لليوم الثاني على التوالى، تشهد مدن وقري محافظة البحيرة، صباح اليوم الخميس، أحوال جوية غير مستقرة، نتج عنها سقوط أمطار متوسطة علي فترات، وطقس بارد، وإنخفاض درجات الحرارة.

وبلغت درجة الحرارة 17درجة مئوية، مع ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة، وإختفاء الشمس لفترات طويلة، مع نشاط رياح شديدة مثيرة للأتربة، مما يؤثر علي معدل الرؤية للسائقين أثناء قيادتهم للسيارات، سواء في الطرق الرئيسية، مثل الطريقان الزراعي والصحراوي ، وكذلك الطريق الدولي الساحلي ، وطريق وادي النطرون / العلمين ،وكذلك الطرق الفرعية بين المدن والقري.

وفي ميناء الصيد بالمعدية مركز إدكو ، تواجدت أعداد قليلة من الصيادين ، تمهيدا لبدء رحلات صيد الأسماك بالبحر المتوسط ، عبر رحلات اليوم الواحد.

وفي قري المحافظة يواصل المزارعين حصاد المحاصيل الزراعية سواء الخضروات أو الموالح ، تمهيدا لنقلها إلي أسواق الجملة بالمدن.