كريمة مختار.. مرآة الأمومة

تحل غدا الذكرى السابعة لوجه الأمومة الأمثل كريمة مختار، ذلك الوجه الذى جمع ما بين ملامح الأمومة والطيبة فى أوج أدائها.

رحلت عن عمر ناهز الـ83 عاما، والاسم الحقيقى لها «عطيات»، حصلت على بكالوريوس الفنون المسرحية، وبدأت عملها فى الإذاعة مع برنامج «بابا شارو» وسرعان ما لفت صوتها الآذان لتبدأ علاقتها بالسينما فى فيلم «المستحيل» مع المخرج حسين كمال، بطولة كمال الشناوى ونادية لطفى، وبعدها قدمت فيلم «ثمن الحرية» وقد تميزت كريمة مختار فى دور الأم عن مثيلاتها مثل أمينة رزق وفردوس محمد، إذ حملت ملامحها صورة الأم العصرية.

قال كريمة مختار فى تصريحات لها قبل رحيلها وهى تستعرض سيرتها الذاتية: كانت الأسرة تعارض أن أمثل حتى لا تتأثر زواجات اخوتى الأربعة، ثم حاولت فرض فكرتها بعد ذلك، وقالت كريمة مختار فى سيرتها الذاتية إن دور الزمن فى الحياة تغير عن ذى قبل، إذا أصبحت الأعباء عليها أكثر نتيجة تطور الحياة ولا تنسى الجماهير أنها أبكتهم فى رحيلها مرتين، الأولى فى تجسيدها لدورها المقنع فى «ماما نونو»، مع الفنان يحيى الفخرانى إذ رحلت فى المسلسل فكأنها «بروفة» لرحيلها، إذ تغشاها المرض حقيقة بعد ذلك لترحل تاركة علامة لا تزول فى تجسيد دور الأم.

من أعمال كريمة مختار التى ستظل علامة على اقتدار وعلى روعة هذه الأعمال المسلسل الإذاعى «ياللى بلادك بعيدة» و«بريق الوهم» وهو سهرة تليفزيونية، ومسلسل «حدث فى الهرم» و«رباعيات جاهين» ومسلسل «العمة نور» و«رحلة العمر» و«ملكات من الجنوب» و«نساء فى الغربة» و«يا قلبى لا تبكى» و«هاربة من الجحيم» و«الحاوى» و«والدة هارون»، و«أم تمام» و«لعبة كل بيت» و«رتيبة» و«ألف ليلة وليلة» و«نبوية» و«حديث فى بيت القاضى» و«صابر يا عم صابر» و«الموج والصخر» و«أبوالعلا البشرى» و«البخيل وأنا» ومسرحيات «ميرامار» و«الأم» و«العيال كبرت»، وأفلام «الحفيد» و«الشاطئ المهجور» و«أميرة حبى أنا» و«مضى قطار العمر» و«أجراس الأمل» و«أغنية الموت»، و«الرجل والدخان» و«رغبات ممنوعة» وقائمة أخرى أطول، ستظل بها كريمة مختار وجه الأمومة الباقى فى عالم الدراما.