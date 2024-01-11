«البؤساء» يمثل مصر.. انطلاق الدورة الأكبر فى تاريخ مهرجان المسرح العربى فى بغداد

تكريم 23 فناناً عراقياً.. وبث مباشر للفعاليات يصل لـ16 ساعة

انطلقت أمس الأربعاء فعاليات الدورة الـ14 من مهرجان المسرح العربى ببغداد، والتى تستمر حتى يوم 18 من الشهر الجارى، وهى الدورة التى سوف تكون استثنائية بكل المقاييس فهى أكبر دورة فى تاريخ المهرجان والتى تمتد على مدار تسعة أيام، ستقدم فيها 19 عرضاً مسرحياً من 10 دول عربية، 13 منها تتنافس على جائزة صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمى، وتتناول أكبر مؤتمر فكرى بمشاركة 136 فنانا وباحثا، بعنوان (المسرح فى الوطن العربى، الآن وهنا، مساءلة المسارات والتحولات والأصداء) وذلك تطبيقاً لشعار هذا المؤتمر الذى خص به منذ الدورة الحادية عشرة «المسرح مشغل الأسئلة ومعمل التجديد» وانطلقت الدورة 14 بحضور 600 مسرحى عربى من مختلف أنحاء العالم، يمثلون 21 دولة عربية ممثلة فى المهرجان، ومسرحيى جيبوتى والصومال لأول مرة فى المهرجان، كما تحتفى الدورة 14 أيضاً بـ20 كتابا جديداً حول المسرح العراقى من إصدارات الهيئة العربية للمسرح فى إطار المهرجان، وستقام 30 مؤتمرا صحفيا، بحضور فعالية كبرى على الشبكة والتواصل والتوثيق، وافتتح المهرجان عرض «مترو غزة» من فلسطين، وألقت كلمة اليوم العربى للمسرح الفنانة اللبنانية القديرة نضال الأشقر.

ومن الأمور الجديدة أيضاً خلال المهرجان أنه سوف يكون هناك بث مباشر لكافة الفعاليات بواقع 16 ساعة يوميا، مع تنشيط الاستوديو التحليلى وهى صيغة جديدة للندوات النقدية التطبيقية للعروض، وقد اختارت الهيئة العربية للمسرح مجموعة من المسرحيين لتقديم القراءة النقدية للعروض، خصت كل عرض باثنين من النقاد، وزودتها بالتسجيل الكامل لهذا العرض قبل ثلاثة أسابيع من انطلاق المهرجان، ليعد كل ناقد عدته النقدية ويقدم رؤيته فى ذلك فى ذات ليلة العرض، منفتحاً بالحوار الذى يديره (معد ومقدم) الجلسات تلك الفنان المسرحى العراقى حاتم عودة، مع المخرج والمؤلف فى كل عرض، كما تم وضع برنامج الاستوديو بحيث تتم الجلسات فى نفس ليلة العرض، ويمكن للمسرحيين متابعة أحداث الاستوديو على الصفحات ومنصات الهيئة والمهرجان مع الانفتاح الإعلامى الواسع وتخصيص نشرة يومية شاملة من 24 صفحة تحتفى بفعاليات المهرجان.

كما اختارت الجهات الشريكة فى العراق 23 اسماً لتكريمها ضمن حفل افتتاح المهرجان، وهم: أحلام عربى، آسيا كمال، د. إقبال نعيم، آلاء حسين، بيات مرعى، جواد الساعدى، حاتم عودة، د. حكيم جاسم، د. حليم هاتف، د. حيدر منعثر، رائد محسن، د. سهى سالم، طلال هادى، عكاب حمدى، كاظم النصار، كريم رشيد، د. كريم عبود، كريم محسن، مازن محمد مصطفى، د. مثال غازى، د. محمد حسين حبيب، د. مناضل داوود، د. ياسر البراك.

ويتضمن الجدول تقديم العرض المسرحى «البؤساء» فى 14 يناير الجارى على المسرح الوطنى ببغداد، وهو العرض الوحيد الذى يمثل مصر ضمن عروض المسارين الثانى والثالث بالمهرجان، والمسرحية إعداد وإخراج المخرج المسرحى ومصمم الإضاءة محمود حسن حجاج الشهير بـ«جراتسى»، وحصل العرض الفترة الأخيرة على العديد من الجوائز منها جائزة أفضل مخرج مركز ثالث وأفضل ديكور من مهرجان جامعة عين شمس، وأيضاً أفضل مخرج بالدورة الخامسة من ملتقى القاهرة الدولى للمسرح الجامعى.