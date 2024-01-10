الأربعاء 10 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بوتين: روسيا أثبتت أنها مكتفية ذاتيا في كل النواحي

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن روسيا أظهرت للعالم أجمع أنها مكتفية ذاتيا في كل شئ.

وأضاف بوتين -في تصريحات أوردتها وكالة (تاس) الروسية- "الشىء الرئيسي الذي أثبتناه لأنفسنا وللعالم أجمع هو أن روسيا دولة مكتفية ذاتيا في جميع النواحي. إنها قوية وتتقدم للأمام، وتتطلع بثقة إلى المستقبل. وهذه بلا شك أهم مكسب من العام الماضي". 

وتابع "حتى الاقتصادات الرائدة في أوروبا تمر بأوقات عصيبة. نحن في صعود وهي في تراجع. حسنًا، لسنا هنا للحديث عن هذه التفاصيل. هذا لا يجعلنا سعداء ولكن تظل الحقيقة أن "الأمر يتعلق بأن يصبحوا أكثر اعتمادا علينا مما كنا نعتمد عليهم".

وشدد الرئيس الروسي على أن "المشاكل التي يواجهونها لا يمكن حتى مقارنتها بمشاكلنا"، وقال: "عندما أنظر إلى كل هؤلاء الشباب الجميلين والنشطين والموهوبين، أشعر وكأنهم أطفالي، وأننا عائلة. أنا سعيد للغاية لنجاحاتهم، ورفاهيتهم، وإمكاناتهم".

كما شدد على أن "هذا هو المكان الذي نرى فيه إمكانات روسيا. عندما نعمل جميعا معا لحل مشاكل وتحديات محددة، كما هو الحال الآن، والقيام بذلك بطريقة هادئة وعملية وخيرية، وبطريقة منهجية، فإن النجاح أمر لا مفر منه".

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