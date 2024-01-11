البحوث الإسلامية: 4 مجلدات تنتصر للقضية الفلسطينية

جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن تقديم مجموعة من الإصدارات العلمية المهمة داخل جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، إيمانًا بدوره في جانب التوعية والتثقيف وفي إطار توجيهات من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر بدعم جهود التوعية من خلال الإصدارات العلمية للعلماء والباحثين في تخصصات متنوعة.

قال الدكتور نظير عيَّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إنه من المقرر أن يشهد جناح الأزهر هذا العام مجموعة قوية من الإصدارات العلمية الجديدة، ولعل من أبرزها: مختارات من مؤتمرات القدس والتي تصدر في (4) مجلدات، انطلاقًا من الواجب الديني والأخلاقي تجاه القضية الفلسطينية، حيث تضم هذه المجموعة بحوثًا مختارة عن القضية الفلسطينية والتي نشرت في مجموعة من المؤتمرات عقدت في الأزهر الشريف في أواخر الستينات وأوائل السبعينات من القرن الماضي؛ وذلك زيادة في الوعي، وتبصرة بالحقائق، وتأكيدًا على الدور المحوري التي تقوم به مصر ويقوم به الأزهر الشريف.

تصحيح المسار



أضاف الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أن هذه المجموعة المهمة تحتوي على عدد من الأبحاث، التي تسعى لبيان الدور المنوط به من الأمة الإسلامية والعربية تجاه القدس والقضية الفلسطينية؛ لدحض الافتراءات التي يدعيها الكيان الصهيوني، حيث يجيب عن أسئلة توقظ الجميع من غفلتهم، وتصحح المسار.



وبيَّن الأمين العا لمجم البحو الإسلامية أن من أبرز ما تحتويه هذه المجموعة من أبحاث هو: بشائر عن معركة المصير بين المسلمين وإسرائيل؛ لسماحة الأستاذ الشيخ نديم الجسر، مكانة بيت المقدس في الإسلام؛ للأستاذ عبد الحميد حسن، جوهر القضية الفلسطينية، للدكتور كامل الباقر، المسلمون واسترداد بيت المقدس، لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد محمد الفحام، شيخ الأزهر، الجانب الإسلامي من القضية الفلسطينية، للسيد الدكتور إسحاق موسى الحسيني، الكلمة والحركة ودورهما الأساسي في نهضة المسلمين، للسيد الوزير إبراهيم الطحاوي، واجب المسلمين نحو بيت المقدس، للأستاذ الدكتور إسحاق موسى الحسيني، الإسلام ووحدة العرب، لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الله ماضي، واجب المسلمين نحو مشكلات الاحتلال الصهيوني بعد استنفاد الجهود السلمية؛ لسماحة الأستاذ الشيخ عبد الحميد السايح.

كما تستمر المجموعة في تناول القضية وتأصليها وتوثيقها مبينة أصل الحركة الصهيونية ودورها بدءًا من نشأتها؛ مرورًا بأهدافها ووسائلها، ومزاعمها الماكرة، وأغراضها الفاسدة، ودورها الخبيث في شيوع الفتن والحروب والاعتداءات على المقدسات الدينية وعلى حقوق الإنسان؛ ويتضمن مجموعة أبحاث مهمة منها: الصهيونية العالمية ومأساة فلسطين العربية؛ للأستاذ وفيق القصار، الصهيونية وفلسطين، للدكتور سيد نوفل، العنصرية أساس قيام إسرائيل؛ للأستاذ الدكتور إسحاق موسى الحسيني، جرائم الصهيونية ضد القرآن الكريم؛ للأستاذ الدكتور أحمد إبراهيم مهنا، عدوان اليهود على المقدسات الدينية؛ لفضيلة الأستاذ الشيخ عبد الحميد السايح، وزير الشئون الدينية بالأردن سابقًا، محنة حقوق الإنسان في إسرائيل، للأستاذ وفيق القصار، عضو المجمع، أهداف إسرائيل التوسعية في البلاد العربية، للواء الركن محمود شيت خطاب، دور الاستعمار في تمزيق الكيان الإسلامي، لفضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ محمود صبحي.