توقيع الكشف الطبي على 1698 مواطن بالمنيا

نظمت مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، قافلة طبية علاجية مجانية بقرية قلندول إحدى قرى مركز ومدينة ملوي جنوب المنيا ، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمواصلة العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية ، التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

من جانبه صرح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة الطبية العلاجية المجانية ، والتي نفذت بقرية قلندول بمركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة ، شملت توقيع الكشف الطبي في عدد من التخصصات المختلفة منها، (الباطنة ، الأطفال ، الجراحة ، النساء ، الجلدية ، تنظيم الأسرة ، الأسنان ، رمد ، انف واذن) وضمن إجراءات وقائية مشددة.

وتم الكشف على 1698 حالة ، وصرف العلاج بالمجان منها، 305 حالة جراحة ، 410 حالة أطفال ، 282 باطنة، 131 نساء ، 81 أسنان ، 30 تنظيم أسرة ، 216 جلدية، 104 رمد ، 139 انف واذن ، وإجراء 229 تحليلاً متنوعاً ، و 10 حالات أشعة عادية ، و 15 حالة موجات صوتية ، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 115 مترددا ، وخلع أسنان لـ8حالات بعيادة الأسنان ، وتحويل للمستشفى 10 حالات لإستكمال العلاج ، بالإضافة ، إلى عقد ندوات تثقيف صحي لــ 129 متردداً.