الخميس 11 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

إيناس مكي في ضيافة عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس.. الأحد

إيناس مكي في ضيافة
إيناس مكي في ضيافة عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس

يستضيف الإعلامي الدكتورعمرو الليثي، الفنانة ايناس مكي، في حلقة فنية خاصة من برنامج واحد من الناس، في العاشرة مساء الأحد المقبل.

ومن المقرر أن تكشف إيناس مكي، لآل الحلقة عن أسرار حياتها الشخصية والفنية وتكشف أسرار غيابها عن الساحة الفنية، وعودتها من خلال فيلمها الجديد  "اتنين للايجار" وعودتها للسينما بعد غياب 7 سنوات، وأيضا عودتها للدراما من خلال مسلسل قسمتى ونصيبك ومسلسل الواد سيد الشحات.

كما تتحدث الفنانة إيناس مكي، عن والدها وعلاقتها به ووالدتها وشقيقها الفنان احمد مكي وعلاقتها به، وأسباب عدم مشاركتها معه في العديد من الأعمال الفنية باستثناء فيلم الحاسة السابعة ، كما تتحدث عن الحب في حياتها والزواج.

وتتناول الحلقة الحديث عن أبرز أعمالها الفنية مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، ونجاحه ونجاح شخصيتها وأيضا مشاركتها بفيلم هالو امريكا وأمير الظلام مع الزعيم عادل إمام وايضاً أعمالها بالمسرح.

يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء الاحد المقبل .. قناة الحياة.

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