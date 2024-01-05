لقي مسن مصرعه دهسًا أسفل عجلات القطار القادم لمحطة قطار المنصورة ، في محافظة الدقهلية ، وذلك حال عبوره المزلقان وتصادف مرور القطار وجرى نقل جثمانه لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف جهات التحقيق.

عجلات قطار ينهي حياة مسن خلال عبوره شريط السكة الحديد بالمنصورة

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد علي فوزي خضر، مأمور قسم شرطة ثان المنصور من إدارة شرطة النجدة ببلاغ بعض الأهالي بمنطقة الهابي لاند بمصرع مسن دهسا أسفل عجلات القطار القادم لمحطة قطار المنصورة أمام مزلقان منطقة الهابي لاند دائرة القسم.

وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بقيادة مقدم دكتور كريم عبد الرازق، رئيس المباحث، وبالفحص تبين مصرع "الشحات محمد حسين، 62 عامًا، بالمعاش ومقيم شارع محمد فتحى بمدينة المنصورة وذلك حال مروره الخاطئ خلال غلق المزلقان وتصادف مرور القطار.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وإخطار جهات التحقيق التي أمرت بنقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي والتصريح بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث.

إصابة شخصين في احتراق محول كهرباء بأسيوط

كما تعرض شخصين للإصابة ، إثر احتراق محول كهرباء طامية، التابعة لمركز ديروط في محافظة أسيوط ، وتوالت النيابة التحقيق .

وتلقى مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط ، يفيد باحتراق محول كهرباء طامية، التابعة لمركز ديروط في محافظة أسيوط ، ووجود مصابين.

وانتقل على الفور لموقع البلاغ؛ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة ديروط، والحماية المدنية وسيارات الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب حريق بمحول كهرباء طامية، التابعة إلى مركز ديروط في محافظة أسيوط، بسبب ماس كهربائي داخل المحول، وتم السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وفصل التيار الكهربائي عن المنطقة.

وأسفر الحريق عن إصابة شخصين وهم: سليمان. ع. ع. ا، وحمادة. ع. ا. ع، وتم نقلهم إلى مستشفى ديروط لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية لهما، وتحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والإصلاح بمعرفة هندسة كهرباء ديروط.