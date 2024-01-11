الخميس 11 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الحالة المرورية في الشوارع والميادين الرئيسية (شاهد)

الحالة المرورية
الحالة المرورية

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، الحالة المرورية في الشوارع والميادين الرئيسية.

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تعرف على الحالة المرورية في بعض المحافظات (فيديو)

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الحالة المرورية بكوبري أكتوبر

ذكر التقرير أن كوبري أكتوبر يشهد بعض الكثافات المرورية، وكذلك الأمر في شارع رمسيس ولكن تقل الكثافات تدريجيا وصولا لمنطقة غمرة، كما توجد كثافات مرورية أعلى كوبري 15 مايو المتجه من المهندسين، أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر يشهد سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء، وتوجد كثافات نسبية لدى منطقة الوايلي حتى كوبري الساحل والأميرية، وأيضا في الكورنيش من المظلات حتى وسط البلد.

كثافات مرورية في شارع الهرم 

ذكر التقرير أن هناك كثافات مرورية في شارع الهرم تزداد مع ساعات الذروة الصباحية، بينما باق شارع الهرم الرئيسي يشهد تباطؤ في حركة سير السيارات، كما أن هناك كثافات أمام المتجه إلى كوبري الجيزة المعدني، وأيضا في شارع فيصل تبدأ من محطة المريوطية وحتى كوبري فيصل.

محافظة الإسكندرية

بالنسبة للحالة المرورية في محافظة الإسكندرية، تظهر كثافات مرورية أعلى كوبري ستانلي، كما توجد كثافات مرورية متفاوتة لدى الإشارات بطول الكورنيش، أما باق الشوارع الجانبية تظهر عليها سيولة مرورية نسبية.

https://youtu.be/havSnj8Zyr8

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