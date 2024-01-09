تعرف على الحالة المرورية في بعض المحافظات (فيديو)

استعرض برنامج “صباح الخير يا مصر” الحالة المرورية في الشوارع والميادين الرئيسية، اليوم، إذ يشهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية وتباطؤ في حركة السيارات بسبب زيادة الأحمال على الوصلة المعلقة حتى رمسيس، والمتجه من مناطق وسط المدينة حتى مدينة نصر.

وأفاد البرنامج الذي يقدمه الإعلاميين منة الشرقاوي ومحمد الشاذلي وهالة الحملاوي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، بأن شارع رمسيس يشهد كثافات مرورية تقل تدريجيا وصولا لمنطقة غمرة، بينما توجد كثافات مرورية أعلى كوبري 15 مايو المتجه من المهندسين، أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر يشهد سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء.

وعن الحالة المرورية في محافظة الجيزة، توجد سيولة مرورية على الطريق الدائري ماعدا بعض الكثافات المتحركة لدى النزلات، بينما محور 26 يوليو المتجه إلى أكتوبر يشهد سيولة مرورية لكن المتجه للمهندسين تظهر عليه كثافات معتادة قبل مطلع الدائري وميدان لبنان حتى نادي الزمالك.

كثافات مرورية في شارع الهرم

وتوجد كثافات مرورية في شارع الهرم تزداد مع ساعات الذروة الصباحية، فضلا عن الكثافات المرورية أمام المتجه إلى كوبري الجيزة المعدني، كما توجد كثافات مرورية في شارع فيصل تبدأ من محطة المريوطية وحتى كوبري فيصل.

الحالة المرورية في الإسكندرية

وبالنسبة للحالة المرورية في محافظة الإسكندرية، هناك كثافات مرورية أعلى كوبري ستانلي، وعلى طول طريق الكورنيش، بينما توجد كثافات متفاوتة لدى الإشارات، أما باق الشوارع الجانبية تظهر عليها سيولة مرورية نسبية.