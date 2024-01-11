برشلونة يتصدر الترند اليوم.. تردد القناة الناقلة لنصف نهائي كأس السوبر الإسباني

خطف برشلونة ترندات اليوم الخميس، حيث بحث عنه الملايين من عشاق كرة القدم بمختلف أنحاء العالم بالتزامن مع انطلاق لقائه مع أوساسونا اليوم.

موعد مباراة برشلونة وأوساسونا



ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة أمام أوساسونا في مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2024، في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض، بتعليق عبد الله الغامدي.

وينتظر الملايين لقاء فريق برشلونة حامل اللقب مع أوساسونا وصيف كأس إسبانيا العام الماضي، في نصف نهائي السوبر الإسباني، حيث تعد تلك المباراة من أشهر وأهم المباريات في الفترة الحالية.

ونشرت الصفحة العربية الرسمية لنادي برشلونة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إكس، ما صرح به تشافي هرنانديز مدرب فريق برشلونة للصحفيين أمس، ونقلت ثقته في الفريق للوصول إلى نهائي كأس السوبر الإسباني.

وقال تشافي:"لدي ثقة تامة في لاعبينا. الفريق على أتم الاستعداد للتنافس على هذا اللقب، الذي سنسعى لتحقيقه مرة أخرى بعدما تُوِّجنا به العام الماضي هنا في الرياض".

وأضاف "كانت بطولة العام الماضي جيدة حقا قبل خوض النصف الثاني من الموسم، وآمل أن نصل إلى نقطة التحول هذا الموسم أيضا حيث يحتاج الفريق إلى استعادة الروح المعنوية والثقة".

مباراة برشلونة وأوساسونا.. القنوات الناقلة



مباراة برشلونة وأوساسونا اليوم الخميس تقام ضمن مباريات كأس السوبر الإسباني المذاع على شبكة قنوات SSC السعودية، والتي تُعد الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط، ويمكنك متابعة مباراة برشلونة وأوساسونا في نصف النهائي على قناة SSC HD 1.



مباراة برشلونة وأوساسونا... تردد القناة الناقلة

القمر الصناعي: نايل سات

-التردد: 12523

-الاستقطاب: أفقي H

-معدل الترميز: 27500

-معامل تصحيح الخطأ: 5/6

-مشفرة