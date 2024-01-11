برشلونة يعثر على بديل هدافه ليفاندوفيسكي

كشفت صحيفة الموندو ديبورتيفو وثيقة الصلة بنادي برشلونة الأسباني ان النادي الكاتالوني قد عثر على المهاجم الذي سيضعه كبديل لهدافه الكبير روبرت ليفاندوفيسكي .

وقالت صحيفة الموندو ديبورتيفو ان فريق الكشافين والمحللين الخاص بنادي برشلونة نجح في رصد مهاجم نادي ايه زد الكمار الهولندي فانجاليس بافيليديس والذي يتألق حاليا في صفوف الفريق الهولندي ولفت الانظار بشدة ليصبح الهدف الأهم لبرشلونة في التوقيت الحالي .

وقالت الصحيفة الكاتالونية ان فانجاليس بافيليديس نجح خلال الموسم الحالي في تسجيل ٢٢ هدف في كل المسابقات منها ١٨ هدفا في ١٦ مباراة في الدوري الهولندي وهو ما جذب ايضا أعين العديد من الاندية الأوربية مثل تشيلسي و فولهام و الميلان الا ان برشلونة يسعى ليكون هو صاحب الصفقة وهو ما يعتمد على مستقبل النجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي خاصة في ظل تراجع أدائه هذا الموسم مع برشلونة وتوتر علاقته مع المدير الفني تشافي هيرنانديز واخيرا وجود مجموعة من العروض للهداف البولندي من الدوري السعودي وهو ما يجعل رحيله عن البارسا أمرا واردا لقوة خلال الصيف المقبل ليكون البديل للبلوجرانا هو ضم هداف ايه زد الكمار ومنتخب اليونان فانجاليس بافيليديس .

من جانبه ابدى تشافي هيرنانديز ترحيبه بضم مهاجم ايه زد الكمار مؤكدا انه مهاجم من العيار الثقيل و ايدى ثقته في امكانياته وقرته على التأقلم سريعا مع الاجواء الصعبة في الكامب مو وفي الدوري الأسباني .