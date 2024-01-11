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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المثلوثي: فرجاني ساسي لعب دوراً كبيراً في إنتقالي لـ الزمالك

فرجاني ساسي
فرجاني ساسي

أكد حمزة المثلوثي، نجم نادي الزمالك أن فرجاني ساسي، زميله السابق في الفريق ساعده على الانتقال إلى الأبيض.

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حمزة المثلوثي: طارق حامد سيعود يومًا ما للزمالك


وقال حمزة المثلوثي في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "فرجاني ساسي لعب دورًا كبيرًا في انتقالي إلى الزمالك، وعلاقتي به جيدة قبل قدومي إلى الزمالك".
وأضاف اللاعب التونسي: "ساسي حفزني بنسبة 50 أو 60% للانتقال إلى الزمالك، لقد كان لدي عرضًا حينها من الترجي.. فرجاني حاول أن يساعدني، وعمل على أن استعيد الثقة".
وتابع: "أشكر ساسي وطارق حامد ومحمود شيكابالا وأحمد سيد زيزو لأنهم ساندوني في بدايتي مع الزمالك، لقد كانوا يعلمون أنني لاعب ليس سيء".
وأكمل: "كنت تحت الصفر فنيًا عند قدومي إلى الزمالك، إلا أنني عملت على نفسي، حتى تمكنت من استعادة مستواي، وأي مدرب يدفع بي أساسيًا الآن".
وأتم حمزة المثلوثي تصريحاته قائلًا: "رحيل فرجاني ساسي لم يؤثر عليّ، صحيح أنه كان صديقي خارج الملعب، ولكن عندما رحل كان قد ساعدني على تكوين صداقات أخرى".

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