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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حمزة المثلوثي: طارق حامد سيعود يومًا ما للزمالك

طارق حامد
طارق حامد

أكد حمزة المثلوثي، نجم نادي الزمالك أن طارق حامد، لاعب ضمك السعودي لا يمانع العودة إلى الأبيض من جديد في الفترة القادمة.

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وقال حمزة المثلوثي في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ساسي وطارق حامد ومحمد أبو جبل أثر على الزمالك عندما غادروا الفريق، سأكون كاذبًا إن قلت لا، لم يؤثروا".
وأضاف اللاعب التونسي: "لقد كانت لديهم شخصية ووزن في غرفة خلع الملابس، ولكن نادي كبير مثل نادي الزمالك لا يقف على لاعب.. هم أثروا تأثيرًا كبيرًا بمغادرتهم للفريق، ولكن هذه هي سنة الحياة، والزمالك تعافى".
وتابع: "عودة طارق حامد إلى الزمالك؟ طارق حامد زملكاوي، حتى وإن غادر النادي، فإنه زملكاويًا متعصبًا مثله مثل أي مشجع من الجماهير".
وأتم حمزة المثلوثي تصريحاته قائلًا: "أي لاعب يلعب مع طارق حامد يستريح في الملعب، هو يضغط يمينًا يسارًا، وهو ليس لديه مانع في العودة للزمالك، ولكن الظروف حاليًا صعبة قليلًا لتحقيق ذلك، وأعتقد أنه سيعود يومًا ما".
 

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