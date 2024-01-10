عاجل
شعبة الذهب تكشف أسباب الارتفاع غير المسبوق في أسعار المعدن الأصفر (فيديو)
الخميس 11 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حمزة المثلوثي: تعرضت لانتقادات سخيفة في بداية مشواري مع الزمالك

حمزة المثلوثي
حمزة المثلوثي

أكد حمزة المثلوثي، نجم الفريق الأول بنادي الزمالك أنه يتقبل الانتقادات التي تعرض لها في بداية مشواره مع الأبيض.

وقال حمزة المثلوثي في تصريحات خاصة لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "انتقادات جماهير الزمالك لي في بداية مشواري مع الفريق مقبولة، وهذا حقهم".

txt

حمزة المثلوثي: تعذبت في بداية مشواري مع الزمالك ولم أفهم قرار أمير مرتضى

txt

المثلوثى يخوض المرحلة الثالثه من التأهيل

وأضاف اللاعب التونسي: "عندما أكون لاعبًا أجنبيًا يجب أن أمنح الإضافة للفريق، إلا أن الانطباع الأول من الجماهير عني لم يكن جيدًا، ومستواي كان متواضعًا، والثقة انخفضت بالنسبة لي".

وتابع: "كنت ضحية في هذه الفترة، ولكنني لا أحب أن أظهر دور الضحية، وأشكر زوجتي ووالدتي كثيرًا، وتعرضت لانتقادات سخيفة، وليس لها علاقة بكرة القدم".

المثلوثي: والدي ووالدتي يتابعان الانتقادات التي أتعرض لها

وأكمل: "والدي ووالدتي يتابعان الانتقادات التي أتعرض لها، ولكن أنا لا أركز مع وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا ما أنصح به أي لاعب".

وواصل: "أي لاعب ليس ملك نفسه، ومهما قدم لن يقتنع به الجميع، وعليه تقبل الانتقادات، وإلا أن يبحث عن مهنة ووظيفة أخرى".

وأتم حمزة المثلوثي تصريحاته قائلًا: "اللاعب لن يعجب الجماهير بأكملها، وعليه فقط أن يبذل كل مجهوده، والتوفيق يكون من عند الله".

الجريدة الورقية