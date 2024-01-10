حمزة المثلوثي: تعرضت لانتقادات سخيفة في بداية مشواري مع الزمالك

أكد حمزة المثلوثي، نجم الفريق الأول بنادي الزمالك أنه يتقبل الانتقادات التي تعرض لها في بداية مشواره مع الأبيض.

وقال حمزة المثلوثي في تصريحات خاصة لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "انتقادات جماهير الزمالك لي في بداية مشواري مع الفريق مقبولة، وهذا حقهم".

وأضاف اللاعب التونسي: "عندما أكون لاعبًا أجنبيًا يجب أن أمنح الإضافة للفريق، إلا أن الانطباع الأول من الجماهير عني لم يكن جيدًا، ومستواي كان متواضعًا، والثقة انخفضت بالنسبة لي".

وتابع: "كنت ضحية في هذه الفترة، ولكنني لا أحب أن أظهر دور الضحية، وأشكر زوجتي ووالدتي كثيرًا، وتعرضت لانتقادات سخيفة، وليس لها علاقة بكرة القدم".

المثلوثي: والدي ووالدتي يتابعان الانتقادات التي أتعرض لها

وأكمل: "والدي ووالدتي يتابعان الانتقادات التي أتعرض لها، ولكن أنا لا أركز مع وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا ما أنصح به أي لاعب".

وواصل: "أي لاعب ليس ملك نفسه، ومهما قدم لن يقتنع به الجميع، وعليه تقبل الانتقادات، وإلا أن يبحث عن مهنة ووظيفة أخرى".

وأتم حمزة المثلوثي تصريحاته قائلًا: "اللاعب لن يعجب الجماهير بأكملها، وعليه فقط أن يبذل كل مجهوده، والتوفيق يكون من عند الله".