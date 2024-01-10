تستكمل الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمحكمة بدر ، غدًا الخميس، الحكم على 16 متهمًا بقضية "فض اعتصام رابعة".

الحكم على 16 متهمًا بقضية "فض اعتصام رابعة" ..غدًا

يصدر الحكم برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد.

وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين.

محاكمة المتهم باستعراض القوة

كما تستكمل محكمة مستأنف دار السلام، غدًا الخميس، محاكمة المتهم باستعراض القوة والتعدي على جاره بالضرب، بمنطقة دار السلام.

كانت تلقت غرفة النجدة بلاغًا يفيد بتعدي أحد الشباب على آخر بسبب خلافات الجيرة بالضرب والترصد له، مما أسفر عن إصابته بكدمات متفرقة بالجسم، انتقلت الأجهزة الأمنية وتم ضبط "محمد. أ"، 25 عامًا.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة التي قررت حبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، ومن ثم إحالته للجنايات التي قررت السابق وذلك عقب توجيه تهم الضرب واستعراض القوة للمتهم والتسبب في إصابة المجني عليه وفقًا لتقرير الطب الشرعي المقدم منه.

وتبيَّن أن المحكم سبق أن أصدرت حكمًا على المتهم بالحبس عامًا، فاستأنف على القرار.