"الصناعات اليدوية والحرف التراثية".. ندوة بمركز النيل للإعلام بالفيوم

نظم مركز النيل للإعلام بالفيوم التابع لقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للإستعلامات ندوة حول "الصناعات اليدوية وإحياء الحرف التراثية" بالتعاون مع مشروع "أيادي مصر".

شارك فى اللقاء بعض أصحاب الحرف اليدوية وبعض الرائدات ومكلفات الخدمة العامة وعدد من موظفات مديرية الزراعة والوحدة المحلية لمركز الفيوم ومعلمات فصول محو الأمية.

تناول اللقاء إلقاء الضوء على مشروع أيادي مصر التابع لوزارة التنمية المحلية لدعم الحرف اليدوية والتراثية وكيفية خلق آفاق جديدة لتسويق هذه الصناعات، وذلك بحضور الدكتورة هويدا مدحت منسق مشروع " أيادي مصر" التابع لوزارة التنمية المحلية بالفيوم.

يأتي هذا فى إطار الحملة التى أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للإستعلامات، تحت رعاية الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى لدعم الصناعة الوطنية وتفضيل شراء المنتج المحلي وتحسين جودة الصناعات المحلية وتوطين الصناعات البيئية والتراثية وحل مشكلات أصحاب المشروعات، تحت شعار "مستقبل ولادنا في منتج بلدنا".

خلال كلمتها أشارت الدكتورة هويدا مدحت أن وزارة التنمية المحلية أطلقت "منصة أيادي مصر" الالكترونية لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية التي تتميز بها قري ومدن محافظات مصر من أسوان للإسكندرية ومن سيناء لمطروح، مؤكدة أن منصة " أيادي مصر " تحظي برعاية واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي الذى يولى اهتمام كبير لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لاسيما الحرف التراثية واليدوية بالمحافظات نظراً لدورها الحيوي في دفع عجلة التنمية، ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل، واضافت أن المشروع يدعم المنتجات الحرفية والتراثية التي تتميز بها القري المصرية بمختلف المحافظات والحفاظ عليها من الاندثار والترويج لها عبر "منصة أيادي مصر" وتنظيم معارض لمنتجي الحرف اليدوية والصناعات التراثية، بالداخل والخارج للمساهمة في زيادة المبيعات وفرص جديدة خاصة للشباب والمرأة، مشيرة إلى أن الفيوم من المحافظات التى تتميز بوجود حرف تراثية ذات ميزة نسبية ليست موجودة فى اى مكان آخر منها صناعة الخزف بقرية تونس والتى تعد من القرى المميزة فى هذه الصناعة حيث يعمل بها أكثر 40%من أبناء القرية، كما أشارت أيضا لأهم الحرف اليدوية والتراثية الموجودة بالفيوم منها صناعة السجاد بقرى دسيا ودار السلام وصناعة الفخار بقرى فانوس والنزلة والغرورى، وصناعة منتجات النخيل بقرية الإعلام والعجميين إلى جانب بعض الصناعات اليدوية المستحدثة.

تسويق المنتجات اليدوية والتراثية بالتنسيق بين مركز النيل وأيادي مصر

واوضحت أن مشروع "أيادى مصر" بالتعاون مع شركة أسواق مصر تقوم بتسويق العديد من المنتجات اليدوية والتراثية وتتضمن عدد كبير من المنتجات الفاخرة التي تواكب مختلف الأذواق والأسعار التي تناسب جميع الطبقات، بالإضافة إلى أن المنتجات اليدوية والتراثية المصرية شديدة الرقي والجمال تعبر عن حضارة وتاريخ مصر الضارب في جذور التاريخ وتستحق الدعم لتصل للعالمية، ودعت المشاركات فى الندوة ومن لديهن حرف يدوية أو تراثية مميزة بضرورة التواصل مع منصة "أيادي مصر" وعرض منتجاتهن وذلك لمساعدتهن على تسويق هذه المنتجات من خلال لجنة يتم تشكيلها لاعتماد جودة المنتج.

وفى نهاية اللقاء الذى أداره محمد هاشم مدير مركز النيل، وحنان حمدى مسئول برامج مركز النيل، وناشد الحضور بضرورة تنظيم معرض بمركز النيل لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية وبالتعاون مع مشروع أيادي مصر لتقييم هذه الحرف وفتح أسواق جديدة لهم عبر منصة أيادي مصر بالتنسيق مع مركز النيل للإعلام.