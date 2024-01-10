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الأربعاء 10 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

استكمال محاكمة شاب بتهمة استعراض القوة فى دار السلام ..غدًا

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل  محكمة مستأنف دار السلام، غدًا الخميس، محاكمة المتهم باستعراض القوة والتعدي على جاره بالضرب، بمنطقة دار السلام.

استكمال محاكمة شاب بتهمة استعراض القوة فى دار السلام ..غدًا

كانت تلقت غرفة النجدة بلاغًا يفيد بتعدي أحد الشباب على آخر بسبب خلافات الجيرة بالضرب والترصد له، مما أسفر عن إصابته بكدمات متفرقة بالجسم، انتقلت الأجهزة الأمنية وتم ضبط "محمد. أ"، 25 عامًا.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة التي قررت حبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، ومن ثم إحالته للجنايات التي قررت السابق وذلك عقب توجيه تهم الضرب واستعراض القوة للمتهم والتسبب في إصابة المجني عليه وفقًا لتقرير الطب الشرعي المقدم منه.

وتبيَّن أن المحكم سبق أن أصدرت حكمًا على المتهم بالحبس عامًا، فاستأنف على القرار.

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