ضبط شخصين بـ 12 فرش حشيش في أسيوط

نجحت مباحث مكافحة المخدرات بمديرية أمن أسيوط برئاسة المقدم أحمد تاج رئيس المباحث وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي والأمن العام في ضبط المدعو ا م مقيم بقرية المطيعة والمدعو ب ع مقيم بقرية المطيعة بحوزتهما عدد ١٢ فرشا ومبلغا ماليا ودراجة بخارية

تلقى اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطار من اللواء توفيق جاد مدير المباحث الجنائية يفيد بضبط شخصين بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار

وحرر محضرا بالواقعة والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على النيابة لاستكمال التحقيقات اللازمة.