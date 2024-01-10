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الأربعاء 10 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

ضبط شخصين بـ 12 فرش حشيش في أسيوط

حشيش
حشيش

نجحت مباحث مكافحة المخدرات بمديرية أمن أسيوط برئاسة المقدم أحمد تاج رئيس المباحث وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي والأمن العام في ضبط المدعو ا م مقيم بقرية المطيعة والمدعو ب ع مقيم بقرية المطيعة بحوزتهما عدد ١٢ فرشا ومبلغا ماليا ودراجة بخارية
تلقى اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطار من اللواء توفيق جاد مدير المباحث الجنائية يفيد بضبط شخصين بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار
وحرر محضرا بالواقعة والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على النيابة لاستكمال التحقيقات اللازمة.

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