مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 أخرين فى تصادم بطريق إسكندرية الصحراوى

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 9 أخرين فى حادث تصادم 3 سيارات بالكيلو 72 بطريق إسكندرية الصحراوى، تم نقل الجثامين الي المستشفي وتوالت النيابة التحقيق .

مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 أخرين فى حادث تصادم بطريق إسكندرية الصحراوى

وتلقت غرفة عمليات المرور إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود ضحايا ومصابين بالكيلو 72 بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين بالفحص تصادم سيارة ميكروباص بسيارتين سوزوكى، وتبين بالفحص أن الحاث أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 9 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم فيما تم نقل الجثامين للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات ويقوم رجال المرور برفع أثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها وتحرير محضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة.

التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه بجرعة مخدرات زائدة في كرداسة

كما تباشر نيابة شمال الجيزة، التحقيق في مصرع شاب، إثر تعاطيه جرعة مخدرات زائدة في كرداسة،

وأفادت التحقيقات، بعدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وأمرت النيابة بالتصريح بدفن جثة الشاب.

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة شاب في كرداسة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على الجثة، وتبين من خلال المعاينة والمناظرة، أن الوفاة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، ولا توجد أي إصابات ظاهرية بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.