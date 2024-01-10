وكيل تعليم قنا يعلن نتيجة مسابقة جماعة أصدقاء بيت العائلة النموذجية

أعلن الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، نتيجة مسابقة جماعة { أصدقاء بيت العائلة النموذجية } للمرحلتين "الابتدائية والإعدادية" على مستوى المحافظة، والتي أقيمت بقاعة معسكر قنا الدائم تحت إشراف توجيه عام التربية الإجتماعية للعام الدراسي ٢٠٢۳ _٢٠٢٤م.

أسفرت المسابقة فى المرحلة الأبتدائية عن فوز مدرسة الجديدة الأبتدائية بفرشوط على المركز الأول ومدرسة المشتركة الأبتدائية بنجع حمادى على المركز الثاني، ومدرسة قنا الأبتدائية المشتركة بقنا على المركز الثالث.

و فازت مدرسة البنات الاعدادية بفرشوط بالمركز الأول ومدرسة سيدي عبدالرحيم الأعدادية بنات بالمركز الثاني، ومدرسة نقادة الأعدادية الجديدة بنقاده بالمركز الثالث على مستوى المديرية.

وأعرب وكيل الوزارة عن خالص أمنياته لهم بدوام التوفيق والتميز وعن امتنانه لجهود كل من ساهم وساعد في المسابقة المقامة تحت إشراف صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية وتنفيذ أحلام محمود موجه عام التربية الاجتماعية والدكتور سيد مرزوق موجه أول المديرية ومصطفى عبدالصبور رئيس القسم وموجهو التربية الأجتماعية بالإدارات التعليمية.