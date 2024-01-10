صكوك

الأربعاء 10/يناير/2024 - 08:59 م 1/10/2024 8:59:37 PM

هى نفس الوحشية التى عاشوا وتربوا عليها منذ آلاف السنين، فهم قتلة الأنبياء بجدارة، وآكلى الربا عن بكرة أبيهم، ومنهم من ادعى أن عزير ابن الله ويد الله مغلولة.. والآن هم خريجو معازل الغيتو قتلة الأطفال..

إنهم اليهود الذين كلمنا عنهم الله فى عشرات الآيات تكرر ذكر إسرائيل فى القرآن 42 مرة، أما «اليهود» 9 مرات..

قال تعالى فى القرآن: «لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا» (المائدة:82). «وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء» (المائدة: 64).-«لا يقاتلونكم جميعًا إلا فى قرى محصنة أو من وراء جدر» (الحشر:14). وكما نرى، فثمة هنا عداوات واتهامات وحروب وحصون.. وهم أيضا يكرهون كل ما دون يهودى ويحتقرونه سواء كان عدوا أومن غير العدو..

لذلك حذرنا القرآن منهم فهم ليسوا أصحاب عهد ولا وعد ولايجوز مودتهم واتخاذهم أولياء، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ « الممتحنة:1» إلى قوله سبحانه: قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِى إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ «الممتحنة:4»

ولكن هناك بعض نقاط التأمل فى ما يحدث الان ولماذا تصر الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها فى أوروبا الانتصار لإسرائيل والإصرار على أن تظل فى الإفساد داخل الشرق الأوسط وفى أكثر المناطق قدسية فى العالم.. ربما لوجود عقيدة دينية تدفع بذلك وحتى لا يلجأ اليهود إلى المطالبة بوطن أو التوطين فى تلك البلاد وهى تعلم مدى خطورة وجود اليهود فى أى مكان ومدى الفواتير الباهظة التى ربما تدفعها إذا وافقت على وجودهم.. لذلك فإن أول رايات انتصار مقاومى غزة هو الدفع بمئات الآلاف من الشعب اليهودى الإسرائيلى إلى الهجرة من البقعة المباركة إلى موطنهم الاصلى المنتشر فى شتى بقاع الأرض.. نعم هناك بعض اليهود الفلسطينى وهؤلاء فقط مع حقهم أن يعيشون معنا نحن ابناء العروبة وأصحاب الأرض فلسطين رغم خطورتهم ولكنه قدرنا.. ولتبقى فلسطين حرة بيد أبنائها البواسل.