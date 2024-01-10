أراوخو يرفض تأكيد أو نفي مفاوضات بايرن ميونخ

رفض النجم رونالد أراوخو قائد وقلب دفاع فريق برشلونة تأكيد أو نفي كل ما تردد خلال الفترة الأخيرة بالانتقال إلى بايرن ميونخ.

حيث سُئل أراوخو عن حقيقة مفاوضات بايرن ميونخ لضمه قبل مواجهة أوساسونا في كأس السوبر الإسباني وقال: “في كل سوق انتقالات تكون هناك شائعات، لكنني أركز بشدة على النادي وأقدم كل شئ بهذا القميص في كل مرة أرتديه”.

وعن حقيقة تلقىه اتصالًا من النادي الألماني قال: “كل شئ يمكن أن يحدث في سوق الانتقالات ولكنني لا يمكنني أن أخبرك الآن، أنا أركز على برشلونة وعلى التواجد هنا”.

يُذكر ان التقارير أوضحت أن بايرن ميونخ أخبر برشلونة أنه مستعد لدفع 100 مليون يورو مقابل الحصول على اللاعب الأوورجوياني ولكن برشلونة ليس على استعداد للحديث بهذا الشأن حاليًا.