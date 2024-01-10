الأربعاء 10/يناير/2024 - 08:53 م 1/10/2024 8:53:44 PM

حرب غزة هى أكبر وأصعب وأقذر الحروب خلال المائة عام الأخيرة، ورغم أهوال حربين عالميتين فى النصف الأول من القرن العشرين، فإن دوافع ومشاهد حرب غزة هى الأشد حقارة ولا إنسانية بين سائر الحروب التى عاصرناها خلال العقود الأخيرة. قذارة الحرب ليست فى أسبابها أو جرائمها، لكن فى الدوافع الحقيقية لإشعالها، واستمرارها. قد يفهم كثيرون من تفاصيل المشهد أن هناك مواجهة دموية بين شباب المقاومة الفلسطينية فى غزة وبين الكيان الصهيونى المتمثل فى إسرائيل منذ السابع من أكتوبر 2023، ولكن الحقيقية أن هذه الحرب المستمرة ليست سوى بداية لحروب قادمة، ودماء مقدر لها أن تجرى أنهارا..

هناك حالة توافق على الصمت الدولى تجاه ما يحدث فى غزة، حتى من القوى التى كانت بشكل تقليدى تؤيد المواقف والقضايا العربية مثل الصين وروسيا ودول كثيرة بأمريكا اللاتينية وآسيا، والدول الأفريقية. موجات الرفض الشعبى حول العالم للجرائم الإسرائيلية، لا تعبر عن موقف دولى، ولا حتى عن تيار عام وجارف داخل الدول، ولكنها أقرب ما تكون لاحتجاجات أقليات. الدول العربية – بترولية وغير بترولية – انسحبت إلى ركن ضيق بالمشهد الإقليمى والدولى، وأصبح صوتها صدى لمواقف محددة عليها الالتزام بأوامرها، ونواهيها، استجابة لواقع الحال الذى يسيطر عليه الأقوياء..

الغرب الأوروبى – الأمريكى يتخذ من حرب غزة بداية جديدة لفرض أمر واقع على الشرق الأوسط تحديدا، يختلف عما كان سائدا فى السابق.. الأمر الواقع الجديد أن ترفع كل الدول الرايات البيضاء للاستعمار الجديد القديم، وأن تسلم بأن إسرائيل ليست بالكيان المحصور فى شريط جغرافى ضيق، ولكنها مشروع غربى أكبر من الخوف والحصار والمستوطنات، مشروع يتجه بقوة لاحتقار التاريخ، وتشويه الجغرافيا..

حرب غزة بداية صغيرة لحرب عالمية أكبر، قد لا تتخذ الشكل التقليدى للحروب العالمية من حيث جغرافيا ساحات القتال، ولكنها ستكون عالمية بمعيار التغييرات المترتبة عليها.. ضحايا الحروب الشرسة القادمة لن يتم تدميرهم بالضرورة بأطنان المتفجرات ودانات المدافع، فالكثير منهم سيذهبون ضحايا الجوع والأوبئة والصراعات الأهلية. الغرب الرأسمالى بدأ فعليا تطبيق وتنفيذ ما ورد ب « تقرير لوجانو « الذى يوصى بضرورة قتل ثلث سكان العالم دون النظر للمشروعية، سواء بإشعال الحروب والصراعات الإقليمية أو الإرهاب أو بصناعة الأوبئة والكوارث، أو بتكريس الديكتاتورية المدمرة لشعوبها – وكل ذلك من أجل الدفاع الوجودى عن الرأسمالية المتوحشة التى لها فقط الحق فى الحياة.

حرب غزة هى الصفحة الأولى فى الكتاب الأسود للرأسمالية العالمية، أما الصفحة الأخيرة فليس بالضرورة أن تكون رأسمالية.. للتاريخ كلمة أخرى.