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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

إجراءات التقديم في شقق الإسكان المتميز وإسكان المستقبل.. احصل على شقتك بمقدم 60 ألف جنيه

الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي

يبحث عدد كبير من المواطنين المصريين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية، ضمن مشروعات وزارة الإسكان متمثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، و التي تطرح وحدات سكنية للشرائح المختلفة، بدءًا من محدودي الدخل، مرورًا بالإسكان المتوسط، ثم الإسكان المتميز.
 

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تنتهي هيئة المجتمعات العمرانية وبنك التعمير والإسكان في الوقت الحالة من إجراءات التقديم في شقق الإسكان المتميز وإسكان المستقبل في مدينة العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، غدًا الخميس الموافق 11 يناير 2024

 

38924 مواطن تقدموا لحجز وحدات الإسكان المتميز بالطرح الجديد

 

أوضحت أحدث إحصائية لوزارة الإسكان، أن هناك 38924 مواطنا تقدم لحجز الوحدات السكينة كاملة التشطيب المطروحة بمشروع الإسكان المتميز ذات الطابع الحديث في مدينة العبور الجديدة، ومشروع إسكان المستقبل في مدينة أسيوط الجديدة، منهم 6980 مواطنا قاموا بتسديد مقدمات الحجز.

 

تفاصيل مشروع الإسكان المتميز في العبور وأسيوط

 

يتميز مشروع الإسكان المتميز في مدينة العبور الجديدة، ومشروع إسكان المستقبل في مدينة أسيوط الجديدة بالطابع الحديث، ويضم مشروع الإسكان المتميز في مدينة العبور الجديدة على  1080 وحدة سكنية، تقدم لها 33121 مواطن، سدد منهم 6326 مقدم جدية الحجز.

وطرح 80 وحدة سكنية بمشروع إسكان المستقبل بمدينة أسيوط الجديدة، تقدم لها 5803 مواطن، سدد منهم 654 متقدم مبلغ جدية الحجز.

 

مواصفات وأسعار الوحدات ضمن مشروع الإسكان المتميز

 

تتميز الوحدات السكنية ضمن مشروع الإسكان المتميز بمدينة العبور الجديدة بتنوع المساحات بين 89 و 92 مترًا، بسعر 7245 جنيهًا للمتر، ومقدم حجز 60 ألف جنيه، حيث: 

 

سجلت الشقة الـ 90 مترا مبلغ 684 ألف جنيه، ويتم سداد مبلغ 60 ألف جنيه جدية حجز، ثم استكمال مقدم جدية الحجز، حيث يتم سداد 87 ألف جنيه، ثم وقت التعاقد يتم سداد 68 ألف جنيه، وبذلك يكون المتقدم قد سدد 30% من ثمن الشقة، ويتبقى 70% من ثمنها بنظام التقسيط.

تتميز الوحدات السكنية ضمن مشروع إسكان المستقبل في مدينة أسيوط الجديدة بكون المساحة 63 مترًا، وهي مساحة موحدة لكل الوحدات، ويسجل المتر سعر 6520 جنيها، وتبلغ قيمة الوحدة السكنية 410 آلاف جنيه، ويتم دفع جدية حجز 50 ألف جنيه، على أن يتم استكمال مقدم جدية الحجز لـ 20% بعد تخصيص الوحدة، إذ يتم سداد 38 ألف جنيه، ثم عند الاستلام يتم سداد 41 ألف جنيه، وعليه يكون المتقدم قد سدد 30% من ثمن الشقة، ويتبقى 70% يتم سدادهم بنظام التقسيط.

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