ثراء جبيل تعلق على مشاركتها مع تامر حسني فى كليب "موحشتكيش"

حرصت النجمة ثراء جبيل على التعليق بعد ظهورها كبطلة كليب موحشتكيش للنجم تامر حسني مؤكدة أنها استمتعت بكل لحظة في كواليس تصوير الأغنية.

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حيث نشرت الفنانة ثراء جبيل مقطعاً من كليب موحشتكيش عبر حسابها بموقع إنستجرام وعلقت قائلة: كليب أغنية موحشتكيش تامر حسني .. أخيراً الكليب نزل .. أنا سعيدة جداً أني كنت جزءاً من كليب للمغني اللي بحبه أوي .. وبحب أغانيه وبيضحكني من قلبي .. استمتعت بكل لحظة في الأغنية .. شكراً.

ثراء جبيل وتامر حسني

وكانت احتفلت الفنانة ثراء جبيل بعقد قرانها على مختار الديناري، بالولايات المتحدة الأمريكية وتصدرت التريند على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت حرصت الفنانة ثراء جبيل على الاحتفال بخطوبتها على الفنان الشاب مختار الدينارى، في الشارع وسط أصدقائها.

خطوبة ثراء جبيل

خطوبة ثراء جبيل

حيث نشرت ثراء جبيل عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام صورا من الخطوبة، وسط فرحه وتهنئة من قبل أصدقائهما.

وكانت شاركت الفنانة ثراء جبيل فى فيلم "رهبة - مصنع الكراسى" بطولة النجم أحمد الفيشاوي الذي حقق إيرادات متواضعة منذ طرحه فى السينمات.

وأكدت ثراء جبيل أنها تحضر لبطولة مسرحية جديدة بعنوان "وعملت إيه فينا السنين" تأليف وإخراج محمد سمير ويشارك فى بطولتها حازم ايهاب ومقرر عرضها على مسرح روابط أيام 7 و 8 و 8 يوليو المقبل.

قصة الفيلم

وتدور أحداث فيلم "رهبة - مصنع الكراسى" حول "سيد رهبة" الذي يجسده أحمد الفيشاوي، يعيش فى أحد الأحياء الشعبية، ويفرض سيطرته على المنطقة مستغلًا ذكاءه وشجاعته، لكن حينما يتعرض إلى حادث أليم؛ سرعان ما تتغير أحواله تمامًا.

ابطال فيلم رهبة - مصنع الكراسى

ويشارك أحمد الفيشاوى بطولة الفيلم نخبة من النجوم أبرزهم نسرين أمين، ثراء جبيل، سما إبراهيم، محمد القس، محمود البزاوى، مصطفى غريب، عبد الرحمن ظاظا، وياسر الطوبجى وأحمد رمزى، وهو من تأليف محمد علام وإخراج رضا عبد الرازق.

يذكر أن فيلم "رهبة – مصنع الكراسي"، هو التعاون الثانى بين الثلاثى أحمد الفيشاوى والمنتج أيمن يوسف والمخرج رضا عبد الرازق بعد فيلم "ريتسا"، والذى حقق نجاح كبيرا على مستوى النقاد والجوائز، وعرض العام الماضى.

آخر أعمال ثراء جبيل

وشاركت ثراء جبيل في شهر رمضان الماضى خلال مسلسلين الأول "سوق الكانتو" تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، مها نصار، ندا موسى، عبد العزيز مخيون، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، غفران محمد، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تحت الوصاية

وظهرت كضيفة شرف في مسلسل "تحت الوصاية" مكون من 15 حلقة تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة منى زكى، دياب، نسرين أمين، أحمد خالد صالح، ثراء جبيل، رشدى الشامى، مها نصار، خالد كمال، محمد عبد العظيم وعدد آخر من الفنانين، ويناقش العمل قانون الوصاية بعد وفاة الاب أو الزوج.

ثراء جبيل

أسيل

وقدمت ثراء جبيل قبل شهر رمضان الماضى، مسلسل "أسيل" الذى خاصت به أولى بطولاتها في الدراما من بطولة وشارك في العمل باسل الزارو، أحمد سلطان، سلوى محمد علي، إلهام عبد البديع، بدرية طلبة، إسراء رخا، أحمد بلال، ملك بدوي، حسن العدل، ياسر صادق وعدد آخر من الوجوه الشابة، والعمل من تأليف محمد جلال، وإخراج معتز حسام.