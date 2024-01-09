مشاهد رومانسية تجمع ثراء جبيل وتامر حسني بـ "موحشتكيش"

أطلق نجم الجيل الفنان تامر حسني، فيديو كليب أغنيتة الجديدة موحشتكيش، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا يوتيوب.

ثراء جبيل وتامر حسني

وظهرت الفنانة ثراء جبيل بفيديو كليب أغني موحشتكيش في مشاهد رومانسية مع تامر حسني .

ثراء جبيل وتامر حسني

ويعد الفيديو كليب أولى مفاجآت تامر حسني للجمهور في عام 2024، إذ تعد «موحشتكيش» أحدث أغنيات ألبوم تامر حسني والذي يحمل اسم «هرمون السعادة» .

ثراء جبيل وتامر حسني

أغنية موحشتكيش من كلمات أمير طعيمة ،ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ومن إخراج تامر حسني، وتقول كلماتها:" شكل المكان زي ما كان متغيرتش حاجات كتير شايف بعيني ذكريات من قلبي حبيتها بضمير أجمل سنين أنا عيشتها كانت هنا كل اللي ناقص في المكان إنتي وأنا وتفاصيل كتير مش ممكن أحسها من غيرك .. معقول أكون موحشتكيش !!؟ من يوم بعادنا مش بعيش رغم الفُراق مفارقتنيش بعدك خالص واقفه الحياه من بعد حضنك حضني مات .. وكلامي يشبه للسكات فاضلي منك ذكريات .. ذكريات .. آه واللي فاضلي مني آه بيلف صوتك في المكان لسه صورنا على الرفوف وكلام كتبته من زمان وضحكتك بين الحروف إسمك حبيبتي في كل لحظة أنا بنطقه إحساس بعادك كل يوم أنا برفضه ولا عمر قلبي في يوم هيحس بواحده تانيه غيرك .. معقول أكون موحشتكيش !!؟ من يوم بعادنا مش بعيش رغم الفُراق مفارقتنيش بعدك خالص واقفه الحياه من بعد حضنك حضني مات .. وكلامي يشبه للسكات فاضلي منك ذكريات .. ذكريات .. آه واللي فاضلي مني آه ".

ثراء جبيل وتامر حسني

ثراء جبيل وتامر حسني

ثراء جبيل وتامر حسني