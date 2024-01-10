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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الجامعة العربية تؤيد دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

أحمد أبوالغيط
أحمد أبوالغيط

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، إنه يؤيد بشكل كامل الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية، وخرق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، معربا عن تطلعه إلى حكم عادل يوقف هذه الحرب العدوانية ويضع حدا لنزيف الدم الفلسطيني.

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية -في تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء- "أشكر جنوب إفريقيا وحكومتها على اتخاذ هذا الموقف المبدئي الذي يضع الأخلاق والقيم الإنسانية فوق أي اعتبار"، مؤكدا دعم الأمانة العامة للجامعة العربية للمسعى الجنوب إفريقي بكل السُبل الممكنة. 

بدوره، أكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، أن أبو الغيط وجّه المسئولين بالأمانة العامة للجامعة بمتابعة المسار القانوني للدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل في لاهاي، مع الاستعداد لتقديم الدعم المطلوب بما يخدم القضية ويُعزز الموقف الفلسطيني. 

وأكد رشدي أن القضية تُمثل خطوة مهمة ليس فقط نحو وقف إطلاق النار ولكن أيضاً مساءلة إسرائيل، وإنهاء الوضع الشاذ الذي جعل منها دولة فوق القانون الدولي وفوق المحاسبة، متطلعاً إلى صدور حكم يُفضي إلى وقف هذه الحرب الظالمة على المدنيين في قطاع غزة في أقرب أجلٍ ممكن، ويمهد الطريق أمام محاسبة كل المسئولين الإسرائيليين المتورطين في جريمة الإبادة، بما يُعيد للعدالة الدولية مصداقيتها أمام شعوب العالم أجمع.

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