العاهل البحريني يؤكد لـ "بلينكن" ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ضرورة العمل على وقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع وفقا للقانون الدولي الإنساني ومنع تهجيرهم.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، ذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن ذلك جاء خلال استقبال الملك حمد اليوم /الأربعاء/ وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن بمناسبة زيارته للمملكة في إطار جولته الحالية التي يقوم بها في عدد من دول المنطقة، حيث بحثا التطورات الإقليمية والدولية بالإضافة إلى مستجدات الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط بما فيها الأوضاع في قطاع غزة.

بدوره، أكد وزير الخارجية الأمريكي دعم الولايات المتحدة لتدابير ملموسة لإقامة دولة فلسطينية، مشددا على رفض التهجير القسري للفلسطينيين سواء في غزة أو الضفة الغربية.

كما أكد الجانبان أهمية العمل لإيجاد أفق للسلام الشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط، باعتباره السبيل الأمثل لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة لما فيه الخير لشعوبها ، وكذلك العمل على تجنب توسيع الصراع بما يهدد السلم الاقليمي.

وشهد اللقاء استعراض مسار العلاقات الثنائية ووسائل تطويرها وتنميتها وتعزيز أطر التعاون الثنائي والعمل المشترك في جميع المجالات.

وأعرب الملك حمد عن اعتزاز المملكة بعلاقاتها التاريخية الراسخة والشراكة الوثيقة التي تجمعها بالولايات المتحدة الأمريكية التي تمتد لتاريخ طويل من التفاهم والتعاون والتنسيق المشترك بما يعزز مصالحهما المتبادلة على المستويات كافة، مؤكدًا حرص المملكة الدائم على توثيق علاقات الشراكة الإستراتيجية وتطلعها لتوثيق التنسيق والتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية بما يحقق المنافع المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.