بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد يلا شوت في كأس السوبر الإسباني

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد يلا شوت

في ملعب الأول بارك في مدينة الرياض، تشهد الساحة الرياضية مباراة استثنائية ومثيرة، حيث يتجدر لديربي العاصمة الإسبانية مدريد أن يحط رحاله في العاصمة السعودية، الرياض. المواجهة المنتظرة تجمع بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في إطار كأس السوبر الإسباني.

تأتي هذه البطولة لتكون الرابعة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية منذ تعديل نظام البطولة لتشمل مشاركة 4 أندية اعتبارًا من موسم 2019-2020، حيث تم التخلي عن النظام السابق الذي كان يقتصر على مباراة واحدة بين بطل الدوري وبطل الكأس.

في هذه النسخة الحالية، يشارك العمالقة ريال مدريد وبرشلونة بجانب أتلتيكو مدريد وأوساسونا. يلتقي ريال مدريد بأتلتيكو مدريد في المباراة الأولى، بينما يواجه برشلونة أوساسونا في المباراة الثانية.

تتميز مواجهة الريال وأتلتيكو بأنها إحدى ثلاث مواجهات قادمة تجمع بين الفريقين، حيث تتنافس الفرق في السوبر الإسباني، وتلتقي مرة أخرى في ثمن نهائي كأس الملك، وأخيرًا في إطار منافسات الدوري.

في هذا السياق، يأتي تحقيق أتلتيكو للفوز الوحيد على ريال مدريد هذا الموسم ليكونوا الفريق الوحيد الذي نجح في تحقيق ذلك أمام فريق المدرب كارلو أنشيلوتي.

وفي حين يتسابق الريال للرد على الهزيمة وتحقيق الفوز بلقب السوبر، يتطلع أتلتيكو إلى الخروج من هاتين المباراتين بفوزين، مما سيمهد الطريق أمامهم للمنافسة بقوة على لقبي السوبر وكأس الملك.

مع تواصل التنافس الشديد بين الفريقين، يظل الديربي العاصمي مصدرًا للإثارة والتشويق، ويتبقى موعدٌ آخر في مسابقة الدوري ليضفي مزيدًا من الحماس والتنافس بينهما.

إن كأس السوبر الإسباني هذه تأتي في سياق الجهود المستمرة لتعزيز التبادل الرياضي بين المملكة العربية السعودية وإسبانيا، مما يعزز مكانة المملكة كمضيف لأحداث رياضية دولية مهمة ومثيرة. هذه المنافسة المثيرة تعكس روح التنافس والتميز في عالم كرة القدم، وستكون فرصة لمحبي اللعبة للاستمتاع بلحظات رياضية لا تُنسى في قلب الرياض.

من المتوقع أن تكون المباراة محط أنظار عشاق الكرة العالمية، حيث يسعى الفريقان إلى تقديم أداء رائع والفوز باللقب، مما يجعل هذه التجربة الرياضية لا تُنسى للجماهير وعشاق اللعبة في المملكة العربية السعودية وخارجها.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني 2024

تمكنت شبكة القنوات السعودية الرياضية ssc من الحصول على حقوق بث مسابقة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني 2024 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصورة مشفرة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد | من هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد | من هنـــا

وستكون مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد مذاعة عبر قناة "SSC1 HD".

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

SSC1 HD

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني 2024؟

قناة SSC1 HD الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني 2024، يمكن متابعتها فقط من عبر الأقمار الصناعية ومن خلال القمر الصناعي عرب سات.

تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

من معلق مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني 2024؟

توفر قناة ssc 1 HD أكثر من خيار تعليقي لمتابعة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد. حيث، سيتولى المعلق علي سعيد الكعبي التعليق على المباراة عبر القناة الصوتية الأولى. بينما يتولى رؤوف خليف مهمة التعليق على القناة الصوتية الثانية.

مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني 2024

لمتابعة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد يمكنك الاشتراك في الباقة الرياضية من خدمة "شاهد VIP".

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني 2024

تقام مباراة ريال مدريد وأتلتيكو يوم الأربعاء 10 يناير/كانون الثاني 2024 على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات.