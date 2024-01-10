روجينا أنيقة وجذابة في أحضان أشرف زكي

خضعت النجمة روجينا لجلسة تصوير جديده وهي برفقة زوجها الفنان أشرف زكي وشاركت متابعيها ببعض الصور عبر حسابها الشخصي بموقع الإنستجرام.

أناقة ووقار أشرف زكي يعكس عشق روجينا

وبدت روجينا بإطلالة ناعمة، حيث ارتدت بدلة نسائية، مصممت من قماش ناعم باللون البيج اللامع لتبرز أناقتها وحبها الاحتشام ولتؤكد لجمهورها مدى أناقتها المفعمة بالانوثة والرقي.

وزين أشرف زكي جلسة التصوير بوقاره وأناقته البالغة ليسيطر اللون الأسود عليه مع ساعة اليد الفاخرة ليكمل رقي إطلالته.

وعكست جلسة التصوير مدى الحب والاحترام بينهما وقربهما من بعضهما البعض لتكن رسالة مؤكده لجمهورهما عن قرب .

أما من الناحية الجمالية اعتمدت تسريحة شعر جذابة على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.



روجينا



حاصلة على شهادة البكالوريوس بالتمثيل والإخراج من «المعهد العالي للفنون المسرحية». وفي مطلع تسعينيات القرن العشرين بدأت أول الخطوات الفنية خلال المشاركات الصغيرة بالأعمال التلفزيونية، وكان هذا أثناء دراستها في المعهد. إلا أنها ظهرت بقوة من خلال مسلسل «العائلة» عام 1994، وفي السينما مع يوسف شاهين في فيلم «المصير» عام 1997. استطاعت الحصول على أدوار البطولة في الأعمال التلفزيونية منذ ذلك الحين وما زالت.

حياتها الأسرية



تزوجت وهي بسن صغيرة من أستاذها بالمعهد الممثل والمخرج أشرف زكي، وهو شقيق الممثلة ماجدة زكي، ولديهما ابنتان هن «مايا» التي دخلت مجال الإخراج و«مريم».

روجينا