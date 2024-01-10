لليوم العاشر.. الصوماليون يواصلون احتجاجهم ضد إثيوبيا (فيديو)

يواصل الصوماليين فى سلسلة المظاهرات الواسعة الذي اطلقه خلال الأيام الماضية، احتجاجًا علي مذكرة التفاهم بين أرض الصومال ودولة إثيوبيا، التي ستتيح لأديس أبابا الوصول للبحر الأحمر.

في مساء اليوم الأربعاء، انطلق مظاهرات ضخمة في مدينة بورما، من أجل الدفاع عن أراضهم وبحرهم ضد صوماليلاند وأديس أبابا.

وصف المحتجون الأتفاقية بين إثيوبيا وصوماليلاند بأنها بـ"باطلة"، ناهيك عن أطلاق نفسهم بإنهم الثورة الزرقاء.

علي غرار الأزمة أجري الدكتور حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، اليوم الأربعاء، زيارة لوزارة الدفاع في البلاد، علي غرار أزمته مع إثيوبيا.

عقد الدكتور حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، اجتماعات حول أمن وتحرير البلاد مع قيادة CXDS.

وكان في إستقبال الرئيس الصومالي فور وصوله، العميد إبراهيم شيخ محي الدين، قائد الجيش الوطني الصومالي، والذى أطلعه علي مستجدات العمليات العسكرية الجارية في البلاد للمساهمة في القضاء علي الإرهابء، علاوة علي إستعدادت الجيش للحفاظ علي البلاد.