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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

العراق يتلقى دعوة من الإمارات للمشاركة في أعمال القمة العالمية للحكومات 2024

محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني

تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، دعوة للمشاركة في أعمال القمة العالمية للحكومات 2024.

جاء ذلك خلال استقبال السوداني لسفير دولة الإمارات العربية المتحدة في بغداد سالم الزعابي، وفقًا لقناة الإخبارية العراقية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء عمق العلاقة بين العراق والإمارات، مشيرًا إلى أهمية القمة العالمية، وأثرها الحيوي في تقديم الخدمات بمختلف أشكالها للمواطنين، وأثنى على حكومة الإمارات وريادتها في مجال الحكومة الإلكترونية.

من جانبه، حمل السفير الإماراتي تحيات رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى رئيس مجلس الوزراء، مسلمًا إياه دعوة من محمد بن راشد للمشاركة في أعمال القمة العالمية للحكومات 2024، التي ستقام في الإمارات في شهر فبراير المقبل.

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