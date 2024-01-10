الخارجية السودانية تندد بقيام قوات الدعم المتمردة بحرق مصرف الساحل والصحراء بالخرطوم

نددت الخارجية السودانية بما أسمته مواصلة قوات الدعم السريع المتمردة تدمير البنية الأساسية والمنشآت الإقتصادية والمرافق العامة بالبلاد .

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، ذكرت الخارجية السودانية في بيان اليوم ، إن قوات الدعم السريع المتمردة وفي إطار مخططها المرسوم للقضاء على مؤسسة الدولة في السودان قامت المليشيا أمس بإحراق برج مصرف الساحل والصحراء بالخرطوم، والذي يضم مبنى المصرف وعددا من الشركات والمكاتب التجارية وفروع المصارف الأخرى .

وأضافت الخارجية السودانية، أن المبنى فضلا عن كونه معلم بارز من معالم العاصمة القومية، فإن برج مصرف الساحل والصحراء هو أحد مؤسسات تجمع الساحل والصحراء الذي يضم في عضويته ٢٩ دولة، وبالتالي فإن هذه الجريمة الإرهابية تمثل عدوانا علي كل الدول الأعضاء بالتجمع وما يربط شعوبها من أواصر أخوية، كما تقدم دليلا جديدا على الطبيعة الإرهابية للمليشيا.

وقالت وزارة الخارجية السودانية إنها إذ تستنكر هذه الجريمة الإرهابية فإنها تدعو المجتمع الدولي لإدانتها والمضي قدما في إجراءات تصنيف المليشيا جماعة إرهابية.