ماجد المصري بيدأ تصوير مسلسل زوجة واحدة لا تكفي

انطلق النجم ماجد المصري، في تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد “ زوجة واحدة لا تكفى” والذي من المقررأن يخوض به موسم رمضان 2024، جاء ذلك بعد تماثله للشفاء، حيث أنه كان يعاني من قطع فى شبكية العين.

اقرأ أيضًا:





مسلسل زوجة واحدة لا تكفي

مسلسل “ زوجة واحدة لا تكفى” يضم مجموعة كبيرة من الفنانين منهم: هدى حسين وفاطمة الصفى ونور الغندور وهو من إخراج على العلى وتأليف هبة مشارى حمادة ومن المفترض أن يتم عرضه على عدد من قنوات الخليج.

إصابة ماجد المصري

وكان قد كشف النجم ماجد المصري، مؤخرًا عن تعرضه لوعكة صحية، وخضوعه لعملية في العين، داخل أحد المراكز الطبية في أبوظبي، حيث يتواجد حاليا لتصوير أحد أعماله.

وقال المصري: عملت عملية ليزر في العين لعلاج قطع في الشبكية في أبوظبي".

ويزعم الفنان ماجد المصري، على الأنتهاء من تصوير مسلسل “زوجة واحدة لا تكفى” ليتفرغ لمسلسل محارب مع حسن الرداد للعرض فى رمضان 2024.

أحداث مسلسل محارب

تدور أحداث مسلسل “محارب” في قالب اكشن اجتماعي، يناقش العديد من القضايا، وهو التعاون الأول بين كلا من حسن الرداد، والمؤلف محمد سيد بشير، والمخرجة شيرين عادل.

أبطال مسلسل محارب

يشارك في بطولة مسلسل محارب ماجد المصري ، حسن الرداد ، كريم عفيفي، تامر عبد المنعم، نرمين الفقي، وعددا آخر من الفنانين، وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج شرين عادل.