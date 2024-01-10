كأس أمم آسيا.. إعلان طاقم تحكيم المباراة الإفتتاحية بين قطر ولبنان

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن طاقم التحكيم الذي سيدير المباراة الافتتاحية المرتقبة لبطولة كأس آسيا التي تحتضنها "قطر 2023"، والمقرر إقامتها خلال الفترة بين 12 يناير الجاري و حتي 10 فبراير المقبل.

ومن المقرر تُقام المباراة الافتتاحية لكأس آسيا 2023 بعد غدٍ الجمعة (12 يناير)، وتجمع بين منتخبَي قطر ولبنان على أرضية ملعب "لوسيل" المونديالي.

طاقم تحكيم مباراة قطر ولبنان في إفتتاح كأس آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي أن حكم الساحة الإيراني علي رضا فغاني سيدير مباراة قطر ولبنان الافتتاحية لبطولة كأس آسيا ويعاونه الأستراليَين أنتون شكيتينين وآشيلي بيكهام، في دور حاملَي الراية، فيما سيكون الكوري الجنوبي كو هيونغ جين حكمًا رابعًا، ومواطنه يون جاي يول حكمًا احتياطيًّا.

وسيتولى الأسترالي إيفان شوت روبرت مهمة حكم الفيديو VAR في المباراة، وستكون الأسترالية كايت جاسويتز مساعدة لحكم الفيديو، لتصبح بذلك أول حكمة تشارك في مباراة بكأس آسيا عبر كل العصور.

وستكون هذه المباراة رقم 13 لفغاني في نهائيات كأس آسيا، خلال ظهوره الرابع بالبطولة، بعد مشاركته "حكمًا رابعًا" في نسخة 2011 بقطر، وحكم ساحة في نسختَي 2015 بأستراليا و2019 بالإمارات.

وأدار فغاني المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا 2015 بين كوريا الجنوبية وأستراليا، وتُوج بحائزة أفضل حكم في القارة الصفراء عامَي 2016 و2018.