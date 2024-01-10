ورشة عمل عن التثقيف الصحي والأداء التمريضى ببني سويف

عقد فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف ورش عمل التثقيف الصحي والأداء التمريضى لرؤساء تمريض المستشفى والعيادات ومسئولي التثقيف الصحي ، وذلك في إطار الخطة التي تنفذها الهيئة العامة بقيادة الدكتور محمد ضاحي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة ، وتحت إشراف الدكتورة بثينة يوسف مدير الإدارة العامة للتمريض.

وأوضح الدكتور محمد يحى مدير عام فرع الهيئة ببني سويف أن الورشة ، والتي عقدت اليوم ،شارك فيها 20من مسئولى التثقيف الصحي بالمستشفى والعيادات ورؤساء التمريض، وتم خلالها استعراض الأداء التمريضى خلال العام الماضي ، وذلك بحضور الدكتورة عبير شعبان مدير إدارة التدريب، وقد قام بالتدريب كل من أميره فاروق مسئول مديرات تمريض الفروع و فاطمة شعبان مسئول تمريض قطاع الصعيد و صفاء عبد الستار مسئول التثقيف الصحى بالاداره العامه للتمريض بالهيئة.

شهدت ورش العمل حضور كل من الدكتورة عبير شعبان مدير التدريب ، الدكتور أحمد يسرى عضو إدارة الشؤون الطبية بالفرع و زوبة شعبان مدير التمريض المستشفى و صفاء كمال مدير تمريض الفرع

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