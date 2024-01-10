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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

ورشة عمل عن التثقيف الصحي والأداء التمريضى ببني سويف

ندوة التثقيف الصحي
ندوة التثقيف الصحي

عقد فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف  ورش عمل التثقيف الصحي والأداء التمريضى  لرؤساء تمريض المستشفى والعيادات ومسئولي التثقيف الصحي ، وذلك في إطار الخطة  التي تنفذها الهيئة العامة بقيادة الدكتور محمد ضاحي رئيس مجلس إدارة  الهيئة العامة ، وتحت إشراف الدكتورة بثينة يوسف مدير الإدارة العامة للتمريض.

وأوضح  الدكتور محمد يحى  مدير عام فرع الهيئة ببني سويف  أن الورشة ، والتي عقدت اليوم ،شارك فيها 20من مسئولى التثقيف الصحي بالمستشفى والعيادات ورؤساء التمريض، وتم خلالها  استعراض الأداء التمريضى خلال العام الماضي ، وذلك بحضور الدكتورة عبير شعبان مدير إدارة التدريب، وقد قام بالتدريب كل من   أميره فاروق مسئول مديرات تمريض الفروع و فاطمة شعبان مسئول تمريض قطاع الصعيد و صفاء عبد الستار مسئول التثقيف الصحى بالاداره العامه للتمريض بالهيئة.

شهدت ورش العمل حضور كل من  الدكتورة عبير شعبان مدير التدريب ، الدكتور أحمد يسرى عضو إدارة الشؤون الطبية بالفرع و زوبة شعبان مدير التمريض المستشفى  و صفاء كمال مدير تمريض الفرع

 

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الجريدة الورقية