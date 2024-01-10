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الأربعاء 10 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

سفير الأردن في زيارة لجامعة عين شمس

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، السفير أمجد العضايلة سفير الأردن في القاهرة. 

جاء ذلك بحضور الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، والدكتور شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين، والدكتور كريم البطوطي وكيل كلية طب الأسنان لشئون التعليم والطلاب.

سفير الأردن يشيد بجامعة عين شمس 

وأشاد السفير أمجد العضايلة سفير الأردن بالقاهرة بالعلاقة الوطيدة بين الأردن وجامعة عين شمس علاقة التي تعد من أكثر الجامعات المصرية التي يلتحق بها الطلاب الأردنيين وخاصة بكليتي الطب، طب الأسنان.

وأكد رئيس جامعة عين شمس تفوق الطلاب الأردنيين في الدراسة والتزامهم، متمنيا زيادة الأعداد مستقبلا.

وأثنى الدكتور عبدالله الحراحشة المستشار الثقافي الأردني بالسمعة الطيبة والمتميزة التي تحظي بها جامعة عين شمس وسط المجتمع الأردني.

وبحث سبل التعاون والشراكات مع الجامعات الأردنية وخصوصًا مراكز التحكيم مع كليات الحقوق وتبادل أعضاء هيئة التدريس، وكذلك الاطمئنان على الطلاب الأردنيين بالجامعة.

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