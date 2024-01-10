الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال قصف منزلًا في منطقة أعلنها "آمنة"

قال مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة اليوم الأربعاء إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يُضلل الرأي العام وقصف منزلاً مأهولاً مُلاصقاً لمستشفى شهداء الأقصى في "دير البلح" بعد أن أعلنها منطقة آمنة وأدى ذلك إلى سقوط 40 بين شهيد وجريح.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أضاف المكتب ، في بيان صحفي مقتضب ، أنه استمراراً لحالة التضليل والكذب التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي على الرأي العام فقد قام بقصف المنزل في منطقة دير البلح التي قال عبر بياناته الكاذبة إنها منطقة آمنة.

وقال المكتب إن القصف أدى إلى ارتقاء أكثر من 40 شهيدًا وجريحًا وخاصة بين صفوف النازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى ، مما يؤكد أنه لا يوجد مكاناً آمناً في قطاع غزة كما يدعي ويزعم الاحتلال "الإسرائيلي".

وأدان المكتب بأشد العبارات مجازر وجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني .. مطالبا المجتمع الدولي بوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين والأطفال والنساء.

ومن جانبه .. قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة في إفادة صحفية إن مُستشفيات شمال القطاع لم تعد قادرة على تقديم أي خدمات جراحية .. مشيرة إلى أن المُستلزمات الطبية في القطاع لا تكفي إطلاقا لإغاثة الجرحى والمرضى.