2000 مريض يستفيدون من خدمات قافلة منيا القمح الطبية

نفذت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، القافلة الطبية العلاجية الشاملة بمركز شباب منيا القمح محافظة الشرقية، وذلك بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعى، ضمن حملة بالوعي مصر بتتغير للأفضل.

استمرت فاعليات القافلة لمدة يومان، وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، مع إتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

اشتملت القافلة على عدد ٦ عيادات، بها ٦ تخصصات طبية وهي "الباطنة، الأطفال، النساء والتوليد، العظام، تنظيم الأسرة، الرمد"، بخلاف معامل الدم والطفيليات، وتوفير الأشعة السينية والموجات الفوق صوتية، وخدمات خلع الاسنان ورسم القلب الكهربائي، وذلك لخدمة أهالي المدينة، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على ٢٠٣٨ مريض، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ١٥ حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

قدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.