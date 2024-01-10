تشكيل سيراميكا الرسمي لمواجهة انبي في كأس الرابطة
أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة انبي في مباراة كأس الرابطة .
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام
خط الدفاع: محمد شكري - إسلام المزين- رجب نبيل - عبد الرحمن بودي.
خط الوسط: محمد توني - أحمد القندوسي - محمد عادل -محمد إبراهيم - صديق ايجولا.
خط الهجوم: احمد ياسر ريان .
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - چاستيس ارثر - علاء مارسليو- احمد بلحاج - احمدالقرموطي - محمود زلاكة - مروان عثمان - چون ايبوكا.