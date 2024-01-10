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الأربعاء 10 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل سيراميكا الرسمي لمواجهة انبي في كأس الرابطة

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة انبي في مباراة كأس الرابطة .

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري  - إسلام المزين- رجب نبيل - عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: محمد توني - أحمد القندوسي - محمد عادل -محمد إبراهيم - صديق ايجولا.

خط الهجوم: احمد ياسر ريان .

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - چاستيس ارثر - علاء مارسليو- احمد بلحاج - احمدالقرموطي - محمود زلاكة - مروان عثمان - چون ايبوكا.

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