المقاومة العراقية تستهدف قاعدة أمريكية في حقل كونيكو برشقة صاروخية

استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة أمريكية في حقل كونيكو بالعمق السوري، برشقة صاروخية.

وقالت المقاومة في بيان لها: "استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال في حقل كونيكو بالعمق السوري برشقة صاروخية، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو" .

على جانب آخر، قال المتحدث الرسمي لجماعة الحوثيين، إن رجالهم استهدفوا سفينة أمريكية بالصواريخ البلاستيك والبحرية.

وأضاف العميد يحي سريع اسم في بيان لها:"

بعونِ اللهِ تعالىِ نفذتِ القواتُ البحريةُ والقوةُ الصاروخيةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً مشتركةً بعددٍ كبيرٍ من الصواريخِ البالستيةِ والبحريةِ والطائراتِ المسيرةِ استهدفتْ سفينةً أمريكيةً كانتْ تقدمُ الدعمَ للكِيانِ الصِّهيوني.

وأوضح أنَّ العمليةَ جاءتْ كردٍ أوليٍّ على الاعتداءِ الغادرِ الذي تعرضتْ لهُ قواتُنا البحريةُ من قِبلِ قواتِ العدوِّ الأمريكيِّ يومَ الأحدِ ال18 من جمادَى الآخرةِ 1445للهجرة، مشيرا إلى إنَّ القواتِ اليمنيةَ تؤكدُ أنَّها لنْ تترددَ في التعاملِ المناسبِ مع كافةِ التهديداتِ المعاديةِ ضمنَ حقِّ الدفاعِ المشروعِ عن بلدِنا وشعبِنا وأمتِنا.

ولفت البيان إلى إنَّ القواتِ اليمنيةَ مستمرةٌ في منعِ السُّفُنِ الإسرائيليةِ أوِ المتجهةِ إلى موانئَ فلسطينَ المحتلةِ من المِلاحةِ في البحرينِ العربيِّ والأحمرِ حتى وَقفِ العُدوانِ ورفعِ الحصارِ عن إخوانِنا الصامدينَ في قطاعِ غزة، وتؤكدُ حرصَها الكاملَ على استمرارِ حركةِ المِلاحةِ في البحرين الأحمرِ والعربيِّ إلى كافةِ الوجهاتِ عدا موانئَ فلسطينَ المحتلة.



