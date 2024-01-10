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الأربعاء 10 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أستاذ اقتصاد: برامج الحماية الاجتماعية لم تتوقف حتى في أحلك الظروف

الحماية الاجتماعية
الحماية الاجتماعية

كشف الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، عن الأرقام  في الموازنة العامة، مشددًا على أن هذه الأرقام تعبر عن البرنامج المالي للحكومة المصرية خلال سنة مالية، مشددًىا على أنها تناولت سياسات الحماية الاجتماعية سواء فيما يتعلق بالدعم أو البرامج الخاصة بمحدودي ومعدومي الدخل.

وأشار خبير الاقتصاد إلى أن برامج الحماية الاجتماعية لم تتوقف حتى في أحلك الظروف، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”.

وأوضح أن الدولة اتبعت برنامجها للإصلاح الاقتصادي الذي بدأ بمجموعة من القرارات، مؤكدًَا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي التي اعتمدت عليه الدولة المصرية خلال الفترة الماضية أثر بشكل أو بآخر على المواطن المصري.

وشدد على أنه بالتوازي مع الإصلاح الاقتصادي، تم اتباع برنامج للحماية الاجتماعية، الذي لم يتوقف حتى في أحلك الظروف، مثل جائحة كورونا، ومن بين أشكال الدعم التي قدمتها الدولة، كانت مساندة العمالة غير المنتظمة، وغيرها من البرامج الأخرى.

 

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