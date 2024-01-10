تلقيح إصطناعي لـ 1718 رأس ماشية بالشرقية

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إن إدارتي التناسليات والتلقيح الاصطناعي بالمديرية، قامتا بالتنسيق مع أقسام التناسليات والتلقيح الاصطناعي بالإدارات الخارجية خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٣ م، بإجراء المسح التناسلي الشامل لـ ٤ آلاف و ١٥ رأس ماشية.

ولفت مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إلى أنه تم إجراء التلقيح الاصطناعي لـ ١٧١٨) رأس ماشية، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي للتحسين الوراثي لتحسين السلالات المصرية.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن المشروع القومي للتحسين الوراثي للسلالات المصرية يتم من خلال التهجين مع السلالات الأجنبية المتأقلمة مع الظروف البيئية المصرية، بهدف تحسين التراكيب الوراثية للسلالات المصرية، من الماشية وتحسين المستويات الإنتاجية، وإنتاج سلالات عالية الإدرار من الألبان وإنتاج اللحوم.