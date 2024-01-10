أمم أفريقيا.. 5 مواهب من المنتظر تألقهم بالعرس الافريقي

أيام قليلة تفصلنا عن بطولة كأس أمم أفريقيا، والتي تستضيفها كوت ديفوار على ملاعبها في الفترة ما بين 13 يناير الحالي حتى 12 فبراير المقبل.



قبل إنطلاق العرس الأفريقي، نسلط الضوء على أسماء لاعبين شابة من المنتظر توهجهم في البطولة الأفريقية.



بلال الخنوس لاعب المغرب:

يقدم بلال الخنوس لاعب جينك البلجيكي ومنتخب المغرب مستويات رائعة، وكان ضمن قائمة الأسود في مونديال قطر الأخير، شارك معهم لمدة 56 دقيقة، ويملك اللاعب إمكانيات هجومية جيدة ما تجعله ضمن الأسماء التي قد تلمح في أمم أفريقيا.



سجل بلال الخنوس 6 أهداف خلال مشاركته في 20 مباراة بمسابقة الدوري البلجيكي هذا الموسم، بعدما سجل 3 أهداف وصنع 3 مثلهم.



الإيفوراي كريم كوناتيه

يعتبر الإيفواري كريم كوناتيه لاعب منتخب كوت ديفوار الشاب أحد الأسماء اللامعة التي قد تتألق في البطولة الأفريقية المقبلة، وتعد فرصة للاعب المتألق مع فريقه سالزبورج النمساوي لما يملكه من مستويات مميزة وأهداف مع ناديه.

كوناتيه صاحب الـ19 عاما يقدم مستويات جيدة مع فريقه النسماوي بعدما سجل 8 أهداف وصنع 2 آخرين خلال مشاركته في 17 مباراة في مسابقة الدوري المحلي لهذا الموسم، ليرفع مساهمته التهديفية لـ 20 خلال 34 مباراة بشكل عام منذ وصوله.



محمد أمين عمورة لاعب منتخب الجزائر:



يقدم أمين عمورة صاحب الـ23 عاما مستويات رائعة مع فريقه البلجيكي، يونيون المنقل إليه في مطلع الموسم الجاري، ويعيش فترة رائعة معهم.

أحرز عمورة 17 هدفا وصنع 3 آخرين في 25 مباراة مع ناديه البلجيكي، لتبدأ الأندية الفرنسية، والإنجليزية، والإيطالية، أهتمامها بضم اللاعب الجزائري، ليتواجد في قائمة محاربي الصحراء في أمم أفريقيا.



الإيفواري عثمان دياموندي

يعتبر عثمان دياموندي أغلى لاعبي كأس أمم أفريقيا 2023، ووصلت قيمته التسويقية لـ 40 مليون يورو، رغم صغر سنه 21 عاما.

يعد دياموندي مدافع سبورتنج لشبونة والأفيال الإيفوارية أحد أبرز المدافعين الصاعدين في القارة العجوز خلال الفترة الأخيرة، ووضع على رادار الأندية الإنجليزية الكبرى، على رأسهم آرسنال الذي قدم عرضا مقابل 35 مليون يورو لضمه لكنه ناديه رفض.



السنغالي لامين كامارا:



أنضم لامين كامارا للمنتخب السنغالي في أمم أفريقيا رغم أنه أتم الـ20 عاما في يناير الماضي، لكن من المتوقع له أن يكون أبرز نجوم الوسط الأفارقة في العالم مستقبلًا.

ولعب 17 لقاء في الدوري الفرنسي سجل خلالها هدفًا وصنع 2 آخرين، فيما خاض مع السنغال 8 مباريات و سجل هدفا في شباك مرمى جوب السودان.

