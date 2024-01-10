مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا أوزبكيًّا لبحث أوجه تعزيز التعاون الإفتائي

استقبل الأستاذ الدكتور شوقي علام –مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- وفدًا أوزبكيًّا رفيع المستوى من علماء ومسئولين دينيين؛ وذلك لبحث أوجه تعزيز التعاون الإفتائي بين دار الإفتاء المصرية والمؤسسات الدينية بأوزبكستان.

وفي مستهل اللقاء أكَّد المفتي على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، كما تحدث عن عملية صناعة الفتوى وأهمية إدراك الواقع باعتباره أحد عناصر هذه العملية التي تحتاج إلى تأهيل وتدريب بعد التحصيل الشرعي حتى يصبح الشخص مؤهلًا للجلوس للإفتاء، مؤكدًا أن الدار لديها مركزًا لتدريب المفتين من مختلف دول العالم وتأهيلهم على مهارات الإفتاء من خلال برامج تدريبية تمتدُّ إلى ثلاث سنوات؛ وذلك من أجل تأهيل المفتين لكي تتوافر لديهم الملَكة العلمية لاستنباط الأحكام من النصوص الشرعية، ويكونوا مدركين للواقع المعاصر ومآلات الفتوى فيه، ويحرصوا على اللجوء إلى أهل الاختصاص في المجالات المختلفة مثل الطب والهندسة والاقتصاد والاجتماع وغيرها.

كما تطرَّق مفتي الجمهورية إلى الحديث عن إصدار دار الإفتاء لموسوعة "المَعْلَمة المصرية للعلوم الإفتائية" التي ناهز عدد مجلداتها الـ90 مجلدًا، حيث تجمع هذه المعلمة مبادئ وأركان العملية الإفتائية، وتدعم التطبيق الأمثل للإفتاء على المستوى المهاري والمؤسسي، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء تعاملت مع الخلاف الفقهي تعاملًا حضاريًّا، ومن أجل ذلك عقدت مؤتمرًا عالميًّا تحت عنوان "الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي" حضره علماء وممثلون لعدد كبير من مختلف دول العالم.

تقديم كافة أشكال الدعم الإفتائي خاصة في مجال تدريب المفتين من أوزبكستان

وأبدى مفتي الجمهورية استعداد دار الإفتاء المصرية لتقديم كافة أشكال الدعم الإفتائي خاصة في مجال تدريب المفتين من أوزبكستان ضمن برامجها التدريبية.

من جانبه أعرب وفد أوزبكستان عن تقديره لجهود دار الإفتاء المصرية ومفتي الجمهورية في بيان صحيح الدين وضبط بوصلة الإفتاء، ليس في مصر وحدها بل في العالم أجمع، مبديًا تطلعه إلى الاستفادة من خبرات الدار وتعزيز التعاون الإفتائي خاصة في مجال تدريب الطلاب والمفتين من أوزبكستان.