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الأربعاء 10 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أزمة الصومال مع اثيوبيا

في ظل أزمته مع إثيوبيا..رئيس الصومال يعقد اجتماع مع وزير الدفاع

رئيس الصومال ووزير
رئيس الصومال ووزير الدفاع

أجري الدكتور حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، اليوم الأربعاء، زيارة لوزارة الدفاع في البلاد، علي غرار أزمته مع إثيوبيا.

عقد الدكتور حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، اجتماعات حول أمن وتحرير البلاد مع قيادة  CXDS.

وكان في إستقبال الرئيس الصومالي فور وصوله، العميد إبراهيم شيخ محي الدين، قائد الجيش الوطني الصومالي، والذى أطلعه علي مستجدات العمليات العسكرية الجارية في البلاد للمساهمة في القضاء علي الإرهابء، علاوة علي إستعدادت الجيش للحفاظ علي البلاد.

الحرب الاثيوبية الصومالية

 

يذكر أن دولة الصومال الشقيقة، خلال الآونة الأخيرة تواجه صراعا بين إثيوبيا وأرض الصومال، على غرار مذكرة تفاهم التي وقعت بينهما  للوصول إلى ميناء علي البحر الأحمر، التي تعد حلم القرن لأديس أبابا.

ومنذ ذلك التوقيع، دخلت الصومال في قلق، مما دفع الشعب بالخروج في الشوارع والميادين دعمًا للحكومة مقديشو، علاوة عن الدعم الدولي لإحترام سيادة الوطن واراضي مقديشو.

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