56 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال يوم

شنت الإدارة العامة للمرور، حملات مكبرة لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 56 ألف مخالفة مرورية متنوعة من بينها "550 مخالفة سير بدون تراخيص،60 دراجة نارية ،11 مخالفة تجاوز سرعة ،30 مخالفة موقف عشوائى و1300 مخالفة تحدث فى المحمول ".

جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.