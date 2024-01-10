عرض الفيلم السوداني "أجساد بطولية" في الأوبرا

في أمسية بعنوان "تناول الهوية السودانية في الفيلم السينمائي"، يُعرض الفيلم الوثائقي أجساد بطويلة للمخرجة سارة سليمان بمركز الإبداع في دار الأوبرا المصرية يوم الخميس 11 يناير الساعة السادسة مساءً.

ويلي عرض الفيلم جلسة نقاش مع المخرجة تديرها الناقدة شاهندة محمد، والعرض مجاني والدخول بأسبقية الحضور. ويتناول الفيلم حقيقة أن النساء السودانيات لم يتمتعن بالحرية ولم يحظين بالملكية الكاملة لأجسادهن حتى نهضت مجموعة من النساء الرائدات لمواجهة القمع والظلم مستخدمات أجسادهن كأداة للمقاومة فحالت أجسادهن المنتهكة إلى أجسادٍ بطولية.

مشهد من الفيلم الوثائقي أجساد بطولية

الفيلم شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان أمستردام الدولي للأفلام الوثائقية "إدفا" في قسم "فرونت لايت"، وخاض الفيلم بعدها رحلة مميزة في عدة مهرجانات سينمائية، بداية بعرضه في مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد حيث نال جائزة الجمهور، ثم عُرض في فلسطين بمهرجان القدس للسينما العربية ونال جائزة "شيرين أبو عاقلة" كأفضل فيلم وثائقي، ثم في مصر بمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة. كما شارك في مهرجان زنجبار السينمائي الدولي، مهرجان عمان السينمائي الدولي، مهرجان كرامة- بيروت، ومهرجان سفر ومهرجان استاتيكا ببريطانيا وعدة مهرجان اخري حول العالم. الفيلم من تأليف وإخراج سارة سليمان وتمثيل آية طارق وياسين رائف وأحمد رائف وآية أحمد، ومونتاج عماد ماهر، وهو نتاج بحث مطول بعنوان "سياسات الجسد في الحركة النسوية السودانية".

سارة سليمان هي مخرجة وباحثة سودانية مقيمة ببريطانيا، وحاصلة على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الأحفاد للبنات بالسودان، وماجستير في دراسات الجندر من جامعة لندن - مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية. وهي مؤسسة "فينتي برودكشن" شركة الإنتاج السينمائي المستقلة